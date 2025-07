Reggina, due rinforzi per il tridente: Edera e Palumbo tornano in amaranto

Due esterni offensivi, da tridente. Un under ed un over. Due ritorni, per la Reggina. L’under è Antonio Palumbo, classe 2005, cresciuto al Sant’Agata. Si era accasato a Pescara dopo la mancata iscrizione dell’indimenticabile duo Saladini-Cardona. Tanti gol nel Pescara Primavera, ottime impressioni anche durante il recente prestito alla Vibonese. Torna alla Reggina a titolo definitivo.

Molto romantico il ricongiungimento con Simone Edera. In gol a Lecce nella penultima gara della Serie B 2020/21, poco prima di infortunarsi molto seriamente. La gara finì 2-2, lì si interruppero i sogni playoff della Reggina di mister Marco Baroni. E si spezzò anche la carriera di un giocatore tecnicamente da Serie A. Che di recente, ha provato a ripartire dal basso: tesserato in D dal Chieri lo scorso febbraio, 9 presenze in cui ha fatto la differenza. E adesso, proverà a riscrivere il proprio percorso. Indossando la stessa maglia di quel 7 maggio 2021. Sfidando il destino. Bentornati ad entrambi.

p.f.