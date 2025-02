Vibo Valentia: è ufficialmente in stampa il volume “Artisti e Poeti del terzo millennio”, con selezione Albo D’ORO

Si tratta di un libro interamente a colori che accoglie artisti e poeti, che hanno creato un ponte tra le muse”. Così dalle bellissime parole della sua editrice Sonia Demurtas. In queste pagine si sono ritrovati artisti di un certo calibro, con le loro opere più importanti da consegnare ad un lettore attento e curioso. Un libro unico, speciale, per poeti e artisti di talento.

Autori, che credono nella bellezza delle cose e che regalano speranze di un futuro migliore. “Ognuno ha una favola dentro che non riesce a leggere da solo, continua la Demurtas, ma ha bisogno di qualcuno che con la gioia negli occhi e la poesia nel cuore, sappia raccontare per lui il suo mondo, il suo vissuto, la sua arte”. Questo è ciò che si prefigge di fare l’editrice e critica d’arte Sonia Demurtas, poiché afferma che “nel realizzare un sogno abbiamo bisogno di una grande passione e questo libro è pura passione!”

Ogni poesia è incastonata in una elegante cornice colore oro, e ogni artista può vantare la nota critica a margine di ogni dipinto. Nessun dettaglio passa inosservato. Nel corso del tempo vari sono stati gli artisti, che hanno realizzato le copertine del libro albo d’ oro, targate SD collection. Ricordiamo Antonio Affidato, Elvira Sirio, Caterina Rizzo e Cristina Corso.

In questo volume la copertina riproduce una scultura di Francesco Logoteta, un artista importante a livello nazionale ed internazionale.

Non ci resta che augurare una buona lettura di questo pregiato volume, prendendo a prestito le parole del grande Gustave Flaubert: <<Non leggete, come fanno i bambini, per divertirvi, o come gli ambiziosi, per istruirvi. Leggete semplicemente per vivere>>.

Nota sull’ editrice Demurtas

Sonia Demurtas sono tanti anni che lavora per portare avanti la cultura in Calabria. Vibonese, nel corso degli anni ha fatto tantissime cose, spaziando dall’ editoria, alla poesia, alla scrittura, all’ arte, pittura in particolare. Ha promosso diversi premi di poesia e porta avanti da molti anni la produzione di un calendario artistico/ poetico Come cornice dei suoi magnifici eventi quasi sempre Palazzo Gagliardi di Vibo Valentia, spostandosi su tutto il territorio .

È prevista la presentazione del volume nel mese di Febbraio