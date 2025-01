Assistenza Stradale: Un Servizio Utile per la Tua Polizza

Immagina di trovarti in autostrada, magari durante una lunga gita o un viaggio di lavoro, e improvvisamente la tua auto si ferma. È un imprevisto che può succedere a chiunque, e la sua risoluzione di per sé non è difficoltosa, ma per affrontarlo con tranquillità è necessario un servizio di Assistenza Stradale. Allianz Direct, in questo senso, offre una copertura completa per l’assistenza stradale, un servizio fondamentale che può essere incluso nella polizza auto e che può essere inserito già dalla richiesta di preventivo assicurazione auto, permettendoti di ricevere soccorso immediato in caso di guasto o sinistro, sia in Italia che all’estero.

Ogni automobilista, prima o poi, può trovarsi in difficoltà a causa di un guasto tecnico o di un incidente stradale. Questi imprevisti non solo creano stress, ma possono anche provocare danni economici considerevoli. L’assistenza stradale è la risposta ideale per affrontare questi problemi, consentendoti di riprendere il viaggio in tempi rapidi senza doversi preoccupare di cercare aiuto o di risolvere da soli il problema. Allianz Direct, con il suo servizio di assistenza stradale, offre un supporto immediato, disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, sia in Italia che all’estero, risolvendo molteplici problematiche che potrebbero sorgere durante un viaggio.

Una delle caratteristiche principali di questo servizio è la prontezza di intervento. Se ti trovi in panne o hai avuto un sinistro, basta avere l’assistenza stradale inclusa nella tua polizza e il soccorso arriverà rapidamente. Per richiedere il carroattrezzi o il soccorso, puoi utilizzare la web app di Allianz Direct, che ti permette di avviare la richiesta con pochi semplici passi.

Accedi alla web app. È sufficiente aprire l’applicazione sul tuo smartphone per attivare il processo di richiesta. Attiva il GPS. Per essere aiutato in modo più preciso, attiva la geolocalizzazione sul tuo telefono. Questo consente al sistema di identificare rapidamente la tua posizione e inviare il soccorso al punto esatto. Indica il guasto. Una volta identificata la tua posizione, dovrai comunicare il tipo di problema riscontrato al veicolo, che può variare da un guasto meccanico a un incidente. Fornendo queste informazioni, il sistema potrà inviare il soccorso più adatto al caso.

Il servizio di assistenza stradale di Allianz Direct è pensato per coprire una vasta gamma di situazioni, garantendo tranquillità a chiunque viaggi su strada.

Le coperture principali includono:

Intervento in caso di sinistro o guasto dell’auto , sia in Italia che all’estero.

, sia in Italia che all’estero. Riparazione sul posto o in un’officina nelle vicinanze . Se possibile, il veicolo sarà riparato sul posto, risparmiando tempo e inconvenienti. Se la riparazione non è immediata, il veicolo sarà portato in un’officina nelle vicinanze.

. Se possibile, il veicolo sarà riparato sul posto, risparmiando tempo e inconvenienti. Se la riparazione non è immediata, il veicolo sarà portato in un’officina nelle vicinanze. Auto sostitutiva. Se il veicolo non può essere riparato entro la giornata, Allianz Direct fornisce un’auto sostitutiva per consentirti di proseguire il viaggio senza problemi.

Questo servizio si rivela particolarmente utile per coloro che viaggiano frequentemente, che siano per lavoro o per piacere, dando loro la certezza di avere sempre un aiuto disponibile, senza dover preoccuparsi della gestione del problema.

Come ogni polizza assicurativa, anche l’assistenza stradale ha delle limitazioni. Alcuni eventi non sono coperti dal servizio, come:

Danni causati con dolo o colpa grave . In caso di danni provocati intenzionalmente o da negligenza grave, il servizio non interviene.

. In caso di danni provocati intenzionalmente o da negligenza grave, il servizio non interviene. Sinistri causati da guida senza patente, sospesa o revocata . Se l’incidente avviene in queste circostanze, l’assistenza non sarà fornita.

. Se l’incidente avviene in queste circostanze, l’assistenza non sarà fornita. Situazioni non autorizzate dalla centrale operativa. Ogni intervento deve essere approvato dalla centrale operativa di Allianz Direct, che ha il compito di valutare se la situazione rientra nei casi previsti dalla polizza.

Molti automobilisti non considerano l’assistenza stradale come una priorità al momento della stipula di una polizza, ma questo è un errore specie se si considerano i costi di un intervento con carroattrezzi. Avere un servizio di soccorso immediato in caso di guasto o incidente ti permette di affrontare con serenità qualsiasi imprevisto. Allianz Direct ha progettato una polizza completa che offre non solo un prezzo competitivo, ma anche l’aggiunta di un servizio di assistenza stradale 24 ore su 24, che ti permette di risolvere rapidamente i problemi, senza preoccuparti di costi aggiuntivi o lunghe attese.

Inoltre, la disponibilità di un’auto sostitutiva in caso di necessità è un altro vantaggio che aumenta notevolmente il valore del servizio. Non dovrai più preoccuparti di restare a piedi in una località isolata o di perdere tempo prezioso mentre la tua auto è in riparazione.

Scegliere Allianz Direct per stipulare un’assicurazione auto significa affidarsi a una compagnia che si distingue per serietà, rapidità e attenzione al cliente. L’assistenza stradale di Allianz Direct è un esempio di come l’azienda riesca a combinare innovazione tecnologica e cura del cliente. La web app è uno strumento intuitivo e facile da usare, che ti permette di risolvere il problema con pochi passaggi, garantendo una risposta tempestiva e un servizio che copre anche le emergenze all’estero.

Includere l’assistenza stradale nella tua polizza auto è una scelta saggia e utile, soprattutto se viaggi frequentemente o se desideri essere preparato a qualsiasi imprevisto. Allianz Direct offre uno dei servizi di assistenza stradale più completi e convenienti, che ti permetterà di affrontare i guasti e gli incidenti con tranquillità, sapendo di poter contare su un supporto rapido, professionale e sempre disponibile.