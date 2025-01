Giorgetti ministro delle finanze dell’anno, le congratulazioni di Mangialavori: “Riconoscimento ‘The Banker’ è motivo di vanto per l’Italia”

“L’indiscusso valore del ministro Giancarlo Giorgetti, che oggi viene riconosciuto anche dalla prestigiosa rivista internazionale di economia, The Banker, è motivo di vanto non solo per il Governo, ma per l’Italia”. Lo afferma in una nota il presidente della Commissione Bilancio della Camera, on. Giuseppe Mangialavori, che aggiunge: “Il premio di Ministro delle finanze dell’anno è la conferma delle capacità e delle qualità del ministro Giorgetti, col quale ho il piacere e l’onore di lavorare da anni, ed è anche la riprova, se ancora ce ne fosse bisogno, che i conti pubblici italiani sono in ottime mani. Al ministro Giorgetti le mie più vive congratulazioni”.