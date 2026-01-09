Il 18 gennaio a Bianchi (Cs) masterclass del batterista di Vasco Rossi, Donald Renda

Una piccola realtà, ma con grandi idee. A volte non contano i chilometri quadrati o la popolazione che anima una città o un paese. Sicuramente non è il caso di Bianchi, in provincia di Cosenza, che, con la sua associazione musicale «Sotto un Cielo di Note», presieduta egregiamente dal M° Eugenio Taverna, organizza da anni eventi di una certa portata.

Ed è il caso anche di quest’ultimo che aprirà alla grande il 2026 per il centro cosentino ai piedi della Sila, previsto per il prossimo 18 gennaio con la masterclass di batteria del M° Donald Renda. Il batterista e musicista ha calcato alcuni dei palchi più importanti d’Italia, collaborando con Vasco Rossi (attualmente ancora in corso ndr), Biagio Antonacci, Emma Marrone, Tananai, Annalisa, Gianni Morandi, Noemi e Morgan ed è insegnante presso il Conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese con cui l’associazione è convenzionata.

Un incontro speciale, insomma, non una semplice masterclass dove, musicisti, studenti, appassionati o semplici fan, potranno approfondire, attraverso performances dal vivo, cosa significa suonare su grandi palchi e lavorare in tour professionali. Del resto Renda, che è originario di un altro bellissimo borgo del Reventino che si affaccia, però, sul Tirreno catanzarese, ovvero Platania. Questa comunanza territoriale ha, probabilmente, agevolato il sì del blasonato performer all’invito del presidente Taverna e ha fatto sì che l’idea, se pur ambiziosa, si concretizzasse.

La data, quindi, è di quelle da cerchiare in rosso sul calendario. L’incontro si svolgerà presso il Teatro Comunale di Bianchi in via Salita Margherita a partire dalle ore 15 e il costo dell’iscrizione è di soli 10 €.

“L’Associazione – ha dichiarato Eugenio Taverna – vuole sempre di più offrire delle opportunità ai propri Iscritti e non solo, in questo caso privilegiando gli allievi che già studiano batteria all’interno della scuola con il M° Pierluigi Talarico, allargando e proponendo un evento unico a chiunque voglia assistere, far domande, intervenire ad una Masterclass di questo livello. Devo rivolgere un ringraziamento speciale a Donald per la sua disponibilità, capendo fin da subito lo scopo no Profit dell’Associazione, visto anche il costo popolarissimo dell’iscrizione e l’importanza che un evento di questa portata rappresenti per tutto il territorio, ma anche per la Calabria, non solo per Bianchi. Voglio, infine – ha concluso Taverna – sottolineare che sono già tante le prenotazioni giunte (bisogna affrettarsi quindi) e che tanti sono gli sponsor che hanno aderito e, uno di essi, ha messo a disposizione un buono spesa da 50 € che verrà estratto il 18 dallo stesso Renda tra i biglietti dei partecipanti”.