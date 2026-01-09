“Pochi possono dirsi: “Sono qui”. La gente si cerca nel passato e si vede nel futuro” - Georges Braque
HomeFronte del palcoFronte del palco CosenzaIl 18 gennaio a Bianchi (Cs) masterclass del batterista di Vasco Rossi,...
Fronte del palcoFronte del palco Cosenza

Il 18 gennaio a Bianchi (Cs) masterclass del batterista di Vasco Rossi, Donald Renda

Una piccola realtà, ma con grandi idee. A volte non contano i chilometri quadrati o la popolazione che anima una città o un paese. Sicuramente non è il caso di Bianchi, in provincia di Cosenza, che, con la sua associazione musicale «Sotto un Cielo di Note», presieduta egregiamente dal M° Eugenio Taverna, organizza da anni eventi di una certa portata.

 

Ed è il caso anche di quest’ultimo che aprirà alla grande il 2026 per il centro cosentino ai piedi della Sila, previsto per il prossimo 18 gennaio con la masterclass di batteria del M° Donald Renda. Il batterista e musicista ha calcato alcuni dei palchi più importanti d’Italia, collaborando con Vasco Rossi (attualmente ancora in corso ndr), Biagio Antonacci, Emma Marrone, Tananai, Annalisa, Gianni Morandi, Noemi e Morgan ed è insegnante presso il Conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese con cui l’associazione è convenzionata.

 

Un incontro speciale, insomma, non una semplice masterclass dove, musicisti, studenti, appassionati o semplici fan, potranno approfondire, attraverso performances dal vivo, cosa significa suonare su grandi palchi e lavorare in tour professionali. Del resto Renda, che è originario di un altro bellissimo borgo del Reventino che si affaccia, però, sul Tirreno catanzarese, ovvero Platania. Questa comunanza territoriale ha, probabilmente, agevolato il sì del blasonato performer all’invito del presidente Taverna e ha fatto sì che l’idea, se pur ambiziosa, si concretizzasse.

 

La data, quindi, è di quelle da cerchiare in rosso sul calendario. L’incontro si svolgerà presso il Teatro Comunale di Bianchi in via Salita Margherita a partire dalle ore 15 e il costo dell’iscrizione è di soli 10 €.

 

“L’Associazione – ha dichiarato Eugenio Taverna – vuole sempre di più offrire delle opportunità ai propri Iscritti e non solo, in questo caso privilegiando gli allievi che già studiano batteria all’interno della scuola con il M° Pierluigi Talarico, allargando e proponendo un evento unico a chiunque voglia assistere, far domande, intervenire ad una Masterclass di questo livello. Devo rivolgere un ringraziamento speciale a Donald per la sua disponibilità, capendo fin da subito lo scopo no Profit dell’Associazione, visto anche il costo popolarissimo dell’iscrizione e l’importanza che un evento di questa portata rappresenti per tutto il territorio, ma anche per la Calabria, non solo per Bianchi. Voglio, infine – ha concluso Taverna – sottolineare che sono già tante le prenotazioni giunte (bisogna affrettarsi quindi) e che tanti sono gli sponsor che hanno aderito e, uno di essi, ha messo a disposizione un buono spesa da 50 € che verrà estratto il 18 dallo stesso Renda tra i biglietti dei partecipanti”.

Articolo PrecedenteCosenza, Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio protagonisti di “Plaza Suite” al Teatro Rendano
Articolo SuccessivoArriva a Cosenza “Tutti cantano Sanremo” con l’orchestra del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Contributi per eventi e manifestazioni, il sindaco di Vibo Valentia Romeo ringrazia la Camera di Commercio: “La loro collaborazione un grande segnale per la...

Arriva a Cosenza “Tutti cantano Sanremo” con l’orchestra del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio”

Galiano (Ance Cosenza): “Preoccupazione per caro gasolio, tagliare le accise per l’uso industriale”

Trasporti, Scutellà (M5S): “Totem informativi? Priorità della Regione dovrebbero essere altre”

Delegazione Gioventù Nazionale Cosenza partecipa a manifestazione organizzata da Insieme per il Venezuela e Piattaforma Unitaria

Greco (Casa Riformista-Italia Viva) chiede atti CdA Sacal: “Agisce davvero nell’interesse dei calabresi?”

Intimidazioni agli amministratori locali, senatrice Minasi (Lega): “Promuoverò audizioni in Commissione Antimafia. Questi episodi non sono solo cronaca nera, ma un problema di democrazia”

Il Coro liturgico “Tre Campanili, un solo Cuore” in concerto: il Natale nella tradizione popolare siciliana a Cannavò

“Ho vinto”: Lorenzo Fortuna si racconta in un libro autobiografico. Il volume presentato a Cosenza è edito da Pellegrini Editore

Assaltano e fanno esplodere un bancomat nel Catanzarese

A Castrovillari la “Befana del poliziotto”

Il 12 gennaio a Verbicaro si discute di tributi consortili

Avvio raccolta differenziata nella zona di Crotone Nord

Pagamenti Online Casinò: Errori da Evitare | Guida Sicura

Assalto all’Atm dell’ufficio postale di Lauropoli: il Sindaco di Cassano Gianpaolo Iacobini scrive a Poste chiedendo l’immediata attivazione del turno pomeridiano nell’ufficio di Cassano...

Sequestrata nel Cosentino un’attività di gestione di rifiuti abusiva

Dierre, coach Inguaggiato esalta il gruppo: “Prova difensiva maiuscola”

Cosenza: la Biennale di Incisione CALCO giunge alla sua seconda edizione

Ex Reggina: Rolando Bianchi ospite di Tris TV, parlerà anche del nuovo acquisto Guida

Traffico reperti archeologici: Riesame scarcera tutti indagati

Mercato del Lungo Busento: proficuo incontro a Palazzo dei Bruzi del Sindaco Franz Caruso con commercianti e rappresentanti delle associazioni di categoria

La Reggio BiC torna in campo a Giulianova: sfida chiave per la Coppa Italia

Controlli straordinari a tappeto nei locali pubblici di Rende

Bonifica della fiumara Novito, consegnati i lavori

Stazione ferroviaria, completata la bonifica: Franz Caruso: “Nella mia azione amministrativa il decoro urbano è una priorità quotidiana”

AMC S.p.A.: al via dal 12 gennaio 2026 il nuovo sistema di sosta al Piazzale Campo Scuola con servizio navetta sperimentale

Seducono i “Cornetti” messi in scena dagli Amici del Teatro di Sersale applauditi da ben 500 spettatori

Gelata nella Sibaritide: il Comune attiva verifiche e controlli

Bonifica del fiume Corace: 200 mila euro al Comune di Catanzaro per il ripristino ambientale delle sponde

Martino (Democraticamente Uniti per la Calabria): “850.000 euro a scuola, sport e socialità nel Vibonese”

Sabato mattina l’inaugurazione del nuovo Circolo Pd di Reggio Campi “Rocco Pugliese”. Bonforte: “Un presidio politico e sociale per rafforzare il radicamento democratico sul...

Il vicedirettore nazionale dell’Agenzia Giornalistica Italia (Agi), Rosario Stanizzi, festeggia a Cropani suo paese natale

Alta Velocità, Madeo (PD): “La Regione difenda il nostro diritto alla mobilità”

Dipendenze in Calabria, l’allarme del CREA: “Età del primo contatto a 12 anni, boom di cocaina e l’ombra del fentanyl”

Un gennaio tra prosa, musica e nuovi linguaggi al Teatro Politeama di Catanzaro

Callipo premia i collaboratori di tutto il gruppo

Catanzaro, riflettori accesi a Natale anche sul Politeama. Palaia: “Ma i teatri calabresi attendono ancora la legge regionale che dia loro certezze e ne...

Catanzaro ricorda Mimmo Rotella: il sindaco Fiorita accoglie la figlia del maestro Asya Rotella nel ventennale della scomparsa

Cinquefrondi saluta le festività: un successo straordinario all’insegna della partecipazione riconosciuto da tutto il territorio

Ali di Vibonesità: “Il territorio deve rompere il muro del silenzio e dell’incapacità contro la cattiva sanità”

Gelata nella Sibaritide, Pesce: “Verificare immediatamente i danni e chiedere lo stato di calamità naturale”

Mutua Sanitaria Cesare Pozzo ETS: assegnate le borse di studio 2025 ai soci e ai figli dei soci in Calabria

Reggina: Guida in città per la firma, sarà disponibile contro la Nissa

Dierre Reggio Calabria domina la NOVA Basket 87-63 e resta in vetta al girone Ovest

Nel 2026 Rc auto più cara per oltre 8mila automobilisti calabresi

‘Ndrangheta, fine della latitanza per Giuseppe Scornaienchi: catturato a Cetraro

Catanzaro, Nuvola Comics 2026 svela le date

Il bilancio 2025 dei Carabinieri di Reggio Calabria: sicurezza, legalità e impegno sul territorio”

10eLotto: a Cotronei e Corigliano Rossano vinti 28mila euro

Reggio, il Centro Giovanile GenerAttivi presenta il lab BIM

“KRYPTONITE”: la Fondazione Scopelliti presenta il videoclip contro il bullismo al Cine Teatro Metropolitano di Reggio Calabria

Grande successo per “La Via dei Presepi”: tradizione e arte protagonisti nel centro storico di Vibo Valentia. Consegnati gli attestati ai presepisti

Ospedale Polistena, Maiolino (FI): “Squadra di Forza Italia a difesa del diritto alla salute”

Aggressione a Greco, Minasi (Lega): “Gesto deplorevole”

UDC a Reggio Calabria: Pinto guida il ritorno alle amministrative di primavera

Partiti dall’Aquila 24 richiedenti asilo: andranno in centri in Calabria

Barbalaco (Uila Calabria): “Fondi europei per la PAC, un impulso concreto alle imprese agricole calabresi”

“Luce nelle periferie”, il Comune di Vibo Valentia ottiene 2,4 milioni di euro per inclusione e servizi

Maltrattamenti in famiglia, emesse quattro sorveglianze speciali nel Catanzarese

Aggressione a Greco, Loizzo e Mattiani (Lega): “Vicinanza e solidarietà”

Carenza di anestesisti, Iiriti: “Interventi immediati per salvaguardare l’Ospedale di Melito Porto Salvo”

Vibo, il rifiuto come risorsa: prosegue l’attività di sensibilizzazione nelle scuole della città. L’assessore Miceli: “Grande attenzione da parte dei bambini”

Under 19, Sideco Basketball Lamezia vince il derby: 51-72

Natale di solidarietà: UPIS in corsia per i bambini dell’Oncologia Pediatrica di Catanzaro

Ospedale di Polistena, la Diocesi: “Garantita la continuità del servizio, ora soluzioni strutturali”

Reggio, ‘Proietti…amo Mandrakate’: il teatro San Bruno celebra il genio di Gigi Proietti

La Divina Commedia e Notre Dame de Paris: grandi musical a Reggio, al via le prenotazioni scolastiche

Avis Gizzeria, il 2026 si apre nel segno della salute: screening gratuiti a Mortilla

Aggresione a Greco, M. Occhiuto (FI): “Vicinanza umana e istituzionale”

Stanziati fondi per il territorio vibonese, Mangialavori: “Investimenti concreti per scuola, sport e socialità”

Aggressione ad Orlandino Greco, Alecci (Pd): “Episodio preoccupante”

Gioia Tauro (RC), al Comune 110 mila euro di fondi europei per arredi e transizione digitale

“DiVino”, una serata firmata Delegazione FISAR di Reggio Calabria

Lamezia Terme, concerto di inizio anno dell’ACMO dedicato ai malati oncologici e alle famiglie

Trasporti, al via nuovi totem informativi nelle autostazioni calabresi

Aggressione a Greco durante la Festa dei Doni: il Comune di Castrolibero esprime vicinanza

Intimidazione al presidente del Consiglio comunale di Vibo, il sindaco Caruso: “Servono provvedimenti a tutela degli amministratori”

Aggressione a Castrolibero: il consigliere regionale Orlandino Greco colpito con un pugno

La Redel Reggio Calabria Under 17 protagonista al torneo internazionale EYBL

Giusi Princi: “Questore La Rosa punto di riferimento autorevole per la sicurezza dei cittadini”

Orlandino Greco aggredito a Castrolibero, la Federazione Riformista esprime solidarietà: “Violenza inaccettabile”

Riga (Sap): “Auto contromano sull’A2 tra Pizzo e Lamezia e agenti della Polizia Stradale a rischio vita, evitata una tragedia”

A Reggio Calabria i “Piccoli Amici della Gioia” incantano con il musical “Se fosse davvero Natale”

Metropolitana di superficie, Iemma e i tecnici di Ferrovie della Calabria: sopralluogo a Pistoia per garantire accessibilità ai cittadini

Ospedale Polistena, Cannizzaro al sit-in: “Proroga immediata per i medici in pensione, servizi essenziali garantiti”

Canadair, l’appello dell’associazione ‘La Costa dei Feaci’: “Restino a Lamezia Terme per garantire sicurezza e interventi rapidi”

Il Gruppo Speleo del Pollino traccia il bilancio di un anno di impegno

Il Comune di Montalto Uffugo investe nella cultura: 50 mila euro per il progetto “Archi e Suoni”

Ospedale di Polistena, Falcomatà: “Servono soluzioni strutturali, altrimenti si rischia solo di rinviare il problema

Ospedali Polistena, Cirillo: “Medici in pensione al lavoro grazie a emendamento e intervento regionale”

Addio ad Aurelio Chizzoniti, Maiolino (FI): “Perdiamo un esempio insuperabile per le istituzioni reggine”

Sanità, Falcomatà: “Sempre più calabresi si curano fuori. Basta propaganda, Occhiuto ha fallito”

Tonno Callipo, il giovane Saturnino si racconta: “Gruppo unito, possiamo crescere ancora”

Rottamazione Quinquies 2026, Rosario Mancuso: “Il Comune di Catanzaro non perda occasione di aderire ad uno strumento utile e conveniente per cittadini e amministrazione”

Una Befana speciale tra natura e sorrisi: i Carabinieri Forestali accanto ai piccoli degenti

Aggressione a Orlandino Greco, il sindaco Caruso: “Clima avvelenato, episodio vile e inquietante”

“Calabria in Sviluppo”: a San Ferdinando due giornate di orientamento sugli ITS Academy

Enel e cambi d’appalto, l’allarme della Slc Cgil: “A rischio mille lavoratori in Calabria”. Proclamato lo sciopero del 9 gennaio

Ospedale Polistena, Mattiani: “Una proposta di Legge Regionale per garantire l’attività dei medici oltre età pensionabile”

“La Befana arriva all’Ordine”: in Calabria medici e professionisti uniti per la solidarietà

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook