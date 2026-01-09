Arriva a Cosenza “Tutti cantano Sanremo” con l’orchestra del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio”

Arriva a Cosenza la registrazione del promo “Tutti cantano Sanremo”, la campagna Rai – ideata dalla direzione Comunicazione – dedicata alla 76/a edizione del Festival della Canzone Italiana, in programma dal 24 al 28 febbraio. Cosenza è stata selezionata insieme ad altre cinque città italiane per ospitare le riprese della campagna televisiva.
L’appuntamento è fissato per martedì 13 gennaio, dalle 10 alle 14, in Piazza Kennedy dove verrà registrato lo spot. Tutti coloro che lo desiderano potranno partecipare come pubblico diventando protagonisti del grande flash mob che animerà la piazza.
Le registrazioni coinvolgeranno anche i passanti, invitati a intonare due brani simbolo della storia del Festival: “Maledetta Primavera” di Loretta Goggi (Sanremo 1981) e “Occidentali ‘s Karma” di Francesco Gabbani (Sanremo 2017). I brani saranno eseguiti in una versione speciale dall’orchestra del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio”, diretta dal maestro Francesco Perri, con circa 75 musicisti impegnati in una performance pensata per regalare immagini di grande suggestione.
L’iniziativa renderà reale lo slogan “Tutti cantano Sanremo”, trasformando il set in un enorme palcoscenico collettivo. La campagna promozionale ufficiale del Festival, già in onda con i primi spot nel periodo natalizio, proseguirà per tutto il mese di gennaio e febbraio, sui canali Tv, Radio e sui social della Rai.