Il Paola Festival 2023 ai nastri di partenza: tutti gli appuntamenti in programma

Il Paola Festival 2023, organizzato dall’Associazione Musicale Orfeo Stillo, dall’Orchestra del Mediterraneo San Francesco di Paola e dall’Associazione Amici di Palazzo Stillo Ferrara è come sempre un momento di incontro, di contaminazione e di creazione di sinergie. Il Festival promuove oltre che varie forme d’arte, il territorio nel suo complesso e tutte le sue eccellenze. Anche per questa edizione si prevedono concerti, spettacoli, mostre, presentazioni di libri, visite guidate e degustazioni.

Si avrà come sempre la presenza di artisti di respiro nazionale ed internazionale ma senza dimenticare di valorizzare i talenti emergenti. La musica sarà centrale, dalla barocca alla classica, dalla lirica al jazz, alla popolare, per andare incontro ai diversi gusti del pubblico e per svolgere quella capillare attività di divulgazione che è tra gli obiettivi principali.

Il Festival, che porta la firma della Direzione Artistica del M° Alfredo Salvatore Stillo verrà inaugurato il 12 Agosto p.v. presso il Chiostro del Complesso Monumentale del 500 S. Agostino, location suggestiva antistante l’Auditorium omonimo dove ha sede il Comune di Paola; in scena “Musica sotto le stelle – I concerti di Vivaldi”, protagonisti il quartetto d’archi dell’Orchestra del Mediterraneo S. Francesco di Paola composto da Leonardo Vilardi spalla dell’orchetra, Ivana Sarubbi, Giampaolo Lavorata e Pierpaolo Greco, al cembalo Nicola Pata e due ospiti d’eccezione: Christian Pio e Giuseppe Nese, due apprezzatissimi flautisti che ci condurranno nel meraviglioso mondo di Vivaldi.

Proseguirà il 18 Agosto con un concerto dedicato alla grande musica jazz americana con la splendida voce di Clarissa Vichi, artista molto conosciuta che collabora con le più importanti orchestre italiane; per l’occasione sarà accompagnata dall’Orchestra del Mediterraneo S. Francesco di Paola diretta dal M° Gianluca Greco, presso l’Area Festival S. Agostino.

Il 19 Agosto 2023 invece, presso Palazzo Stillo Ferrara, dimora storica di particolare pregio, sede del MUBI–Museo storico documentale e di arte sacra “Don Salvatore Stillo” – entrato proprio da qualche mese nel Sistema Museale Nazionale – è previsto un concerto dal titolo “Romanticismi d’estate”: protagonista il duo composto da una delle prime parti dell’Orchestra, il virtuoso violinista Pasquale Allegretti Gravina e il pianista italo-americano Gabriele Castelli che ci regaleranno un programma di rara bellezza con pagine intense di Chopin, Rachmaninov, Procofiev, Brahms.



Seguirà il 22 Agosto 2023, nuovamente nell’Area Festival S. Agostino, l’attesissimo “Gran galà della lirica” protagonisti il celebre soprano Katia Ricciarelli e il tenore Francesco Zingariello, che proporranno un programma molto ricercato e di grande appeal; a dirigere l’Orchestra del Mediterraneo S. Francesco di Paola sarà il M° Nicola Marasco.

Il 25 e il 26 Agosto si proseguirà con la mostra “Cromie del presente” in cui verranno esposti nella Dimora storica Palazzo Stillo Ferrara i quadri dei vincitori dell’estemporanea di pittura organizzata dal “Festival Margini”: Gianpiero Posca, Morena Cassano, Irene Perez, Franco Villani.

Ultimo appuntamento il 26 Agosto con la presentazione-spettacolo del libro “Arburu amicu” del cantattore Alessandro Sessa, frutto di una ricerca decennale sulle tradizioni musicali popolari calabresi, che ci declerà e canterà alcuni brani accompagnandosi con la chitarra battente.