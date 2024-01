Catanzaro, cala il sipario su “A farla amare comincia tu”: il 6 gennaio l’incontro con Ron e Cosimo Damiano Damato

Chiude in bellezza la quarta edizione di “A farla amare comincia tu”, la rassegna natalizia del Comune di Catanzaro affidata alla direzione artistica di Antonio Pascuzzo. Nel giorno dell’Epifania, sabato 6 gennaio alle ore 22 nella Chiesa di San Giovanni Battista, si terrà l’atteso incontro con Ron e Cosimo Damiano Damato dal titolo ″Diventerò me stesso – il racconto″. L’evento era stato rinviato lo scorso 28 dicembre a causa della sopraggiunta indisponibilità dell’artista per ragioni di salute. La rassegna chiude i battenti nel solco di una sfida poetica che ha visto nel corso di quattro edizioni conciliare la riscoperta di luoghi storici o di culto del Capoluogo con performance live di grande qualità. Concerti gratuiti, concepiti d’intesa con gli artisti per enfatizzare l’emozione del live con la grammatica dei luoghi: chiese, oratori, giardini comunali, sale consiliari, antichi palazzi nobiliari. Lo scorso 30 dicembre, in migliaia hanno animato i vicoli del centro storico per assistere agli spettacoli itineranti offerti dalla seconda edizione della “Nakalaika”, la processione laica e artistica che ha l’ambizione di diventare un appuntamento fisso del Natale catanzarese. Il cartellone, dal 20 al 30 dicembre, ha scandito le festività con una serie di produzioni originali con ospiti d’eccezione come LuLa Pena, Alessandra Tumolillo, CiaoRino, Hoodoo Doctors & The Kazoompet Machine, Alan Sorrenti, Eman, Neri per Caso.

Lo spettacolo

La musica di Ron è permeata da una grande letteratura visionaria, la sua poetica si fa architettura futura costituita da storie, persone, luoghi, parole e immagini a forma di canzoni.

“Diventerò me stesso – il racconto” vede Ron dialogare, fra musica e parole, con Cosimo Damiano Damato, in un viaggio intimo e poetico per narrare non solo la sua vita artistica ma anche il suo vissuto umano che si fa drammaturgia e storia di formazione e sguardo civile.

“Diventerò me stesso” è uno dei brani di Ron tratto dal suo ultimo album “Sono un figlio”. A scandire i dialoghi alcune delle perle di Ron eseguite in una versione acustica minimale ed essenziale, così come sono nate. Ad impreziosire il viaggio del racconto la lettura di Damato di alcuni testi segreti di Ron che rivelano la sua forza narrativa. Un sillabario di parole e canzoni per raccontare Ron, uno dei padri della musica d’autore italiana in un dialogo generazionale con Damato, artista civile dal linguaggio poetico.

Si ricorda che l’ingresso al concerto è libero fino ad esaurimento posti.