“Il bardo racconta”, questa sera al Polivalente di via Fontana Vecchia: si tratta della seconda anteprima del “Festival dei Giovani Artisti d’Italia, Edizione Straordinaria-Città di Catanzaro”

Il “Festival dei Giovani Artisti d’Italia, Edizione Straordinaria – Città di Catanzaro”, evento che gode del patrocinio dell’Amministrazione Comunale, prevede questa sera alle 21 al Centro Polivalente per I Giovani di via Fontana Vecchia con ingresso libero, “Il bardo racconta”. Si tratta di un’opera che semplifica e si ispira alle commedie degli equivoci in stile shakespeariano, trasportate nel mondo delle favole tradizionali. Dopo aver ironizzato su grandi opere letterarie come “l’Odissea” “I Promessi Sposi” e “Pinocchio”, la nuova produzione di Edizione Straordinaria si concentra sulla favola classica di Biancaneve. Rivela non solo il monito di “non fidarsi degli sconosciuti”, ma anche le radici antiche del patriarcato. La parodia, il gioco di parole, e la meccanica di uno spettacolo falsamente improvvisato dominano la scena. Accanto alla storia della fanciulla che fugge nel bosco, si sviluppa la vicenda di una bambina che passeggia per il bosco, rievocando l’iconica figura di Cappuccetto Rosso, ma con una prospettiva diversa e decisamente animalista. Protagonista, infatti, non è tanto Cappuccetto Rosso ma un giovane lupo che ha la sfortuna di incontrare i personaggi delle favole, e come si sa, “nelle favole i lupi hanno sempre la peggio”. Protagoniste dell’opera saranno le giovani attrici della Compagnia Le Ragazze del Teatro di MU. I testi e la regia sono di Salvatore Emilio Corea.

“Il bardo racconta” costituisce la seconda parte dell’Anteprima del Festival dei Giovani Artisti d’Italia, Edizione Straordinaria – Città di Catanzaro. Il festival si è aperto all’inizio di dicembre con ‘La Notte di Ferula’, un’opera fantasy molto apprezzata. L’evento, che si terrà nel mese di luglio, si presenterà in una nuova veste e il programma includerà spettacoli teatrali, concerti musicali, workshop e varie forme d’arte.