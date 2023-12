Al via la settima edizione del Festival della Ri-Conoscenza

“L’Arte non uccide, ma progetta e costruisce e noi oggi ad essa ci aggrappiamo per sopravvivere e per non rimanere sopraffatti da questo delirio umano”.

Il Festival della Ri-Conoscenza, di cui è direttrice Josephine Carioti apre il sipario alla sua settima edizione, rivolgendo uno sguardo alle disastrose e sconvolgenti vicende che compromettono la pace nel mondo.

Diretto e organizzato dall’Associazione “Elicriso”, che da sempre si occupa della valorizzazione del territorio attraverso attività che mirano alla riscoperta dei beni paesaggistico-naturalistici e dei centri storici – il Festival “Insegui L’arte” quest’anno vedrà il suo avvio con un’anteprima il 28 dicembre 2023, presso la Chiesa di Sant’Andrea in Sant’Andrea Apostolo dello Ionio. “Les chemins de l’amour” questo il titolo del concerto. Un viaggio nel segno dell’amore dalla seconda metà del 1700 fino ai nostri giorni, con la partecipazione del Consonàns Duo formato dal tenore Sergio Sangiuliano e la pianista Mayya Ivanova e il Trio Fonè così composto: Giovanni Mazzuca al pianoforte, Giuseppe Arnaboldi al violino e Sabina Fedele alla viola.

La programmazione del Festival si svilupperà poi a Badolato tra marzo e aprile del prossimo anno, con artisti di fama internazionale.

Quest’anno si è scelto di iniziare il viaggio dalla chiesa di Sant’Andrea luogo dove il Festival è nato. La suggestiva chiesa è dedicata a Sant’Andrea apostolo, patrono del paese.