A Catanzaro e Reggio Calabria lo spettacolo “Radio Argo Suite” di Peppino Mazzotta

Nuove date per “Radio Argo Suite”, lo spettacolo magistralmente interpretato e diretto da Peppino Mazzotta che sarà domani, 27 dicembre alle 20.30, al teatro comunale di Catanzaro e dopodomani, 28 dicembre sempre alle 20.30, al teatro Cilea di Reggio Calabria.

Adattamento dello spettacolo già vincitore del Premio della Critica nel 2011 e del premio Annibale Ruccello nel 2012, in “Radio Argo Suite” si fondono armonicamente il testo originale del drammaturgo e poeta Igor Esposito con le musiche eseguite dal vivo da Massimo Cordovani e Mario Di Bonito e la post produzione live dei suoni curata da Andrea Ciacchini dando vita ad una performance virtuosa per voce e musica che incanta ed emoziona.

Successo di critica e pubblico hanno infatti caratterizzato le rappresentazioni al teatro San Ferdinando di Napoli e la tournée calabrese a cui, dopo Polistena, Tarsia e San Fili, vanno ad aggiungersi le repliche di Catanzaro e Reggio Calabria inserite nel progetto “Un giorno all’improvviso #Festival”.

Scrive Giulio Baffi di “Radio Argo Suite” su Repubblica: […] coraggiosa impresa drammaturgica e densa partitura con forte vocazione libertaria e ribelle che risulta, tuttavia, miracolosamente fedele ai materiali classici di riferimento”.

Una produzione di Teatro Rossosimona che dà lustro alla compagnia fondata e diretta da Lindo Nudo nel 25° anno dalla sua costituzione.

Fine anno a teatro anche per un’altra produzione di Teatro Rossosimona, “Canzoniere Minimo”, spettacolo di teatro-canzone che calcherà il palcoscenico del Piccolo Teatro Popolare di Tarsia il 28 dicembre alle 20.30. In scena Alessandra Chiarello e Alessandro Skanderbeg in una raccolta di canzoni accompagnate da monologhi teatrali che ruotano attorno ad un tema comune, esplicitato nel sottotitolo “Amori nuovi e usati, tra stoviglie, caffè, sigarette e carezze svogliate“.

Gli eventi riportati sono finanziati con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Programmi di Produzione Teatrale – Annualità 2023” dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.