Il prossimo 5 settembre, nel chiostro del San Giovanni, il concerto di Giorgio Conte: seconda tappa catanzarese del “Peperoncino Jazz Festival”

Con in tasca il Premio Tenco 2022 appena ricevuto, Giorgio Conte torna a Catanzaro da dove mancava da un lustro, con un concerto presentato dall’Amministrazione Comunale e dalla Camera di Commercio del Capoluogo. L’esibizione del cantautore astigiano, prevista per il prossimo 5 settembre alle 21:30 nel chiostro del Complesso Monumentale del San Giovanni, con ingresso libero fino a esaurimento dei posti, è parte del cartellone della XXII edizione del Peperoncino Jazz Festival, che dunque fa tappa in città per la seconda volta, dopo il concerto di Danilo Rea dello scorso 18 agosto.

Dopo l’iniziale sodalizio con il fratello Paolo, dal quale sono venute fuori canzoni iconiche come “Una giornata al mare” (Equipe 84), Giorgio Conte ha continuato a scrivere per alcuni dei nomi più noti della canzone italiana, da Mina a Ornella Vanoni a Fausto Leali a Francesco Baccini, fino ad approdare alla produzione personale, che vanta oggi un ragguardevole numero di dischi.

Brani che, insieme con alcuni freschi di scrittura, troveranno posto nella scaletta del concerto di lunedì prossimo che si annuncia come di consueto intimo e ironico, com’è nello stile di un artista da sempre abilissimo nell’entrare in grande sintonia con il suo pubblico. Giorgio Conte sarà accompagnato da Alessandro Nidi, pianista assai raffinato, direttore d’orchestra e arrangiatore. Un duo che promette bene anzi, benissimo per un appuntamento che chi ama la buona musica non può permettersi di perdere.