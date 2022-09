“Festival d’Autunno”: anticipato al 19 settembre lo spettacolo di Christian De Sica al Teatro Politeama di Catanzaro

A causa di sopraggiunti impegni cinematografici lo spettacolo ‘Una serata tra amici’ con Christian De Sica e Pino Strabioli, previsto per sabato 1 ottobre nel Teatro Politeama di Catanzaro, verrà anticipato a lunedì 19 settembre, alle ore 21.

«Con il manager di Christian De Sica – ha commentato Antonietta Santacroce, direttore artistico del Festival d’Autunno – a causa dell’anticipo delle riprese del nuovo film dell’attore, abbiamo cercato una data alternativa che ci consentisse di mantenere lo spettacolo ‘Una serata tra amici’ all’interno del cartellone. Grazie alla disponibilità dell’attore abbiamo scelto di anticipare l’evento, evitando di dover sostituire uno spettacolo molto atteso dal nostro pubblico».

Christian De Sica sarà di scena a Catanzaro con un concerto-spettacolo dal titolo ‘Una serata tra amici’. L’attore, accompagnato da una big band di 18 elementi, si racconterà a Pino Strabioli attraverso aneddoti, curiosità, avvenimenti della sua carriera, colonna sonora della serata i brani che lo accompagnano da sempre. Il cinema, il teatro, la tv, le passioni, gli amori, i ricordi, gli incontri, un commovente, esilarante, poetico, divertente racconto in musica dedicato agli “amici” delle tante generazioni che lo amano e lo seguono con passione.

Da Sinatra a Lelio Luttazzi, l’Italia e l’America, la melodia e lo swing, il Jazz e il grande repertorio nostrano, immagini, note, storie di un’esistenza unica, dal bambino che incontra Chaplin al campione d’incassi dei film di Natale. Una festa in musica durante la quale sfoglia l’album della sua incredibile avventura umana e artistica. Alle sue spalle la big band renderà ancora più magica l’atmosfera di uno spettacolo acclamato in tutta Italia.

L’Abbonamento Politeama’, che include i 7 spettacoli previsti nel Teatro di Catanzaro compreso ‘Una serata tra amici’, potrà farlo entro giorno 11 settembre. I biglietti per assistere allo spettacolo di Christian De Sica sono già disponibili sul sito del Festival d’Autunno (www.festivaldautunno.com), nelle prevendite autorizzate LiveTicket o direttamente nel Teatro Politeama di Catanzaro. Le richieste di rimborso per lo spettacolo di Christian De Sica previsto per giorno 1 ottobre potranno essere effettuate entro e non oltre giorno 11 settembre contattando LiveTicket (www.liveticket.it)