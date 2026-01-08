La Divina Commedia e Notre Dame de Paris: grandi musical a Reggio, al via le prenotazioni scolastiche

Con la ripresa delle attività scolastiche, sono state riaperte le prenotazioni per gli spettacoli del mattino riservati agli Istituti Scolastici dei due colossal La Divina Commedia Opera Musical, in scena dal 5 al 7 marzo al Teatro Francesco Cilea e Notre Dame De Paris, dal 7 al 9 maggio al Palacalafiore, entrambi a Reggio per l’unica tappa in Calabria. Gli Istituti interessati all’acquisto dei biglietti a prezzi ridottissimi possono rivolgersi direttamente alla segreteria organizzativa della RPS: tel. 0968441888 mail info@ruggeropegna.it. Proseguono, intanto, le prevendite anche per gli spettacoli serali delle ore 21:00, online su ticketone.it e nei punti autorizzati.

Per entrambe le Opere, svelati anche i prestigiosi cast. La Divina Commedia, prodotta dalla Mic International Company, si presenterà con la voce narrante di Giancarlo Giannini, Antonello Angiolillo nel ruolo di Dante, lo stesso regista Andrea Ortis in quello di Virgilio, Beatrice Somma sarà Beatrice, Leonardo Di Minno interpreterà Catone, Ulisse e Guido Guinizzelli, ed ancora troveremo Gipeto (Caronte, Ugolino, Cesare e San Bernardo), Federica De Riggi (Pia del Tolomei e La donna), Arianna Talé (Matelda e Francesca), Antonio Sorrentino (Pier delle Vigne). Completano il cast i ballerini e performers Mariacaterina Mambretti, Federica Montemurro, Serena Marchese, Desirè Osarenoma Biasizzo, Alice Pagani, Arianna Lenti, Luca Curreli, Giulio Galimberti, Kevin Regonesi, Carmine Olivazzi, Raffaele Rizzo, Alessandro Trazzera. La regia è di Andrea Ortis, le musiche di Marco Frisina, il libretto di Gianmario Pagano con lo stesso Ortis, le coreografie sono di Massimiliano Volpini, le scenografie di Lara Carissimi, che ne è pure produttrice esecutiva, le luci di Valerio Tiberi, video ed effetti 3D di Virginio Levrio, suoni di Francesco Iannotta.

Lo stesso Riccardo Cocciante ha svelato i protagonisti del prossimo tour di Notre Dame De Paris, prodotto da Clemente Zard per Vivo Concerti. Nel ricco cast sono arrivate le conferme dei grandi maestri del genere: Giò Di Tonno nel ruolo di Quasimodo, Vittorio Matteucci in quello di Frollo, Graziano Galatone sarà Febo, Elhaida Dani interpreterà Esmeralda. Con loro anche Camilla Rinaldi (Fiordaliso), Gianmarco Schiaretti (Gringoire), Angelo Del Vecchio (Clopin), ed ancora, alternandosi nei vari ruoli, Matteo Setti, Beatrice Blaskovic, Alessio Pini, Luca Marconi, Massimiliano Lombardi. Storiche, ormai, le firme internazionali che lo hanno reso un evento cult e un caso dello spettacolo mondiale, oltre a Riccardo Cocciante per le musiche, Luc Plamondon per le liriche originali e Pasquale Panella per quelle nella versione italiana.

I due eventi fanno parte del ricco programma del 40° anno di eventi del promoter e direttore artistico Ruggero Pegna che, con i suoi numerosi progetti, tra cui Fatti di Musica – Festival del Live d’Autore (sessioni invernali ed estiva) e Opere d’Arte – Musica, Cultura, Letteratura, ha presentato le principali opere moderne, alcune delle più grandi star internazionali, da Tina Turner ad Elton John, i più amati artisti italiani, produzioni televisive, festival originali di ogni genere. Quarant’anni di autentici record, con circa 1500 eventi organizzati e oltre tre milioni di spettatori complessivi, che hanno introdotto la Calabria nei principali circuiti dello spettacolo dal vivo.

“La Divina Commedia Opera Musical e Notre Dame De Paris – afferma il promoter – sono dei veri capolavori, opere affascinanti, emozionanti e spettacolari, assolutamente imperdibili e, magari, da rivedere, anche perché in ogni tour presentano novità sia dal punto artistico che scenotecnico!”.

Intanto, è stata annunciata per il 23 e 24 maggio al Teatro Rendano di Cosenza anche la prima assoluta di Fortunata di Dio, un’Opera teatrale prodotta e scritta dallo stesso promoter insieme al regista Andrea Ortis e al compositore Francesco Perri, dedicata alla mistica Natuzza Evolo, già proclamata “Serva di Dio”. I biglietti sono regolarmente in vendita su Ticketone.