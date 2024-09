Tre mesi di appuntamenti a Crotone con la nuova stagione concertistica “L’Hera della Magna Grecia”: ecco il programma

È tutto pronto per la nuova stagione concertistica “L’Hera della Magna Grecia”, promossa dalla Società Beethoven Acam. Saranno tre mesi ricchi di appuntamenti – da ottobre a dicembre – con un vasto repertorio che include non solo musica classica, ma anche teatro, danza e arte grafica. Si preannuncia una stagione ricca di novità, ma prima di conoscere tutti gli appuntamenti della rassegna, Il direttore artistico, il Maestro Fernando Romano, insieme alla presidentessa della Beethoven Acam, Maria Rosa Romano, hanno deciso di offrire al pubblico calabrese una grande anteprima: domenica 22 settembre, alle ore 19.00, all’Auditorium dell’Istituto Pertini di Crotone, si terrà il concerto “Opera e Cinema” del Quintetto di Fiati dell’Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma e del Royal Concertgebouw Orkest di Amsterdam. Protagonisti cinque musicisti di fama internazionale, Andrea Oliva (Flauto), Francesco Di Rosa (Oboe), Calogero Palermo (Clarinetto), Andrea Zucco (Fagotto), Guglielmo Pellarin (Corno). Il programma propone un viaggio attraverso le più celebri arie d’opera e colonne sonore del cinema: da G. Briccialdi (Pot-pourri su “Il barbiere di Siviglia” di Rossini), a G. Gershwin/Holcombe (Suite da “Porgy and Bess”), fino a E. Bosso (Quo Vada Baby Suite), N. Rota (Amarcord, Il Padrino, Il Gattopardo), E. Morricone (The Mission, C’era una volta in America).

Il quintetto di fiati è equivalente per importanza al quartetto d’archi, rappresenta per i fiati la formazione più completa a livello sonoro e di repertorio. I cinque musicisti collaborano con le orchestre più prestigiose, come quella del Teatro della Scala di Milano, la Lucerne Festival Orchestra, l’Orchestre National de France o la Mahler Chamber Orchestra. L’idea alla base dell’avventura che unisce Andrea Oliva, Francesco di Rosa, Calogero Palermo, Andrea Zucco e Guglielmo Pellarin è di ricreare da un lato tutta la ricchezza dei timbri orchestrali e dall’altro lasciare spazio alle forti personalità individuali.

Un sodalizio che li ha portati a calcare alcuni dei più importanti palcoscenici internazionali come il Musikverein di Vienna, il Concertgebouw di Amsterdam, la Suntory Hall di Tokyo, la Salle Pleyel di Parigi, la Royal Albert Hall di Londra, la Carnegie Hall di New York. Sono stati premiati in svariati concorsi come ARD, Kobe, Judenmusik Wettbewert di Zurigo o Jeunesse musicales di Bucarest.

Il 22 settembre sarà possibile ascoltarli a Crotone per una grande anteprima della 44esima stagione concertistica “L’Era della Magna Grecia”, pronta ad offrire il meglio del panorama musicale nazionale e internazionale. Stagione finanziata dal Ministero MIC Dipartimento dello Spettacolo, Regione Calabria PAC 2014/2020 Az. 6.8.3, sotto il patrocinio del Comune e della Provincia di Crotone.