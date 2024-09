Successo per il singolo “Non ci vedo bene” di Marco De Leo

A poco più di due settimane dal rilascio, il nuovo singolo di Marco De Leo, “Non ci vedo bene”, si sta dimostrando un successo travolgente. Il videoclip ufficiale ha infatti raggiunto su YouTube un numero di visualizzazioni sorprendente, avvicinandosi rapidamente a quello totalizzato dai precedenti lavori del cantautore di Siderno, pubblicati da diversi mesi. Questo risultato conferma l’apprezzamento del pubblico per la musica di Marco De Leo, sempre capace di affascinare e coinvolgere con le sue sonorità e i suoi testi sinceri.

A contribuire al successo del brano la qualità tecnica espressa dal videoclip diretto da Bernardo Migliaccio Spina, tassello fondamentale nell’accoglienza entusiasta di “Non ci vedo bene”. Le riprese curate dal regista di Locri hanno dato vita a una narrazione visiva di grande impatto, confermando l’elevata qualità del prodotto finale.

Un ringraziamento particolare va a Vision Ottica dei fratelli Agostino, che hanno messo a disposizione i loro locali per la realizzazione del videoclip. Questo gesto evidenzia ancora una volta l’importanza della sinergia tra le realtà professionali della Locride, che ci si augura possa essere replicata per ogni futuro impegno dell’artista. La collaborazione tra artisti, imprenditori e professionisti locali è la dimostrazione di come il territorio possa generare cultura e creatività, creando prodotti artistici di alto livello che risuonano ben oltre i confini regionali.

Con “Non ci vedo bene”, Marco De Leo si conferma una delle voci più interessanti del panorama musicale contemporaneo, capace di attrarre l’attenzione di un pubblico sempre più vasto e consolidando il suo percorso artistico con risultati tangibili.