Rosario Mancuso: “Con la rassegna Schermi il cinema diventa un bel momento di socialità nei quartieri”

Nota stampa del consigliere comunale Rosario Mancuso.

“La rassegna “Schermi” rappresenta un bel momento di incontro e di socialità che porta il cinema nei quartieri di Catanzaro. Ieri sera a Gagliano c’è stata una risposta significativa della comunità che si è ritrovata per guardare insieme un classico della commedia come “I due marescialli” con Totò. Un titolo scelto tra i film del cuore dell’attore emergente Giuseppe Scoditti, primo ospite del programma promosso dall’associazione Divina Mania, con la direzione di Mauro Lamanna, e la compartecipazione del Comune di Catanzaro.

Bene ha fatto l’amministrazione a puntare tanto su un progetto fatto da giovani che hanno a cuore la città e che consente non solo di far trascorrere delle serate piacevoli nel cuore dell’estate, ma anche di diffondere l’arte cinematografica sui territori solitamente tenuti lontani dai riflettori. In questo senso, anche le prossime due tappe hanno un valore particolare perché andranno a coinvolgere stasera, martedì 22 luglio, viale Isonzo e domani Santa Maria, attraverso un percorso itinerante che ogni volta si rinnova attraverso la curiosità e la partecipazione della gente, parlando di temi che hanno un peso culturale e sociale.

Un’iniziativa riuscita, nata a Catanzaro, e che quest’anno sbarcherà anche in altre regioni: significa che le cose buone possono nascere anche nelle nostre latitudini, valorizzando i talenti e le idee dei giovani professionisti. Schermi potrà contribuire ad esportare quello che è un esempio positivo prodotto nel Capoluogo e che sicuramente merita di essere supportato per crescere e radicarsi ancora di più”.