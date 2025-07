L’avventura del Cinematografo con Corrado Alvaro, Mercoledì 23 Luglio 2025 a Cropani Marina: Raffaele Mercurio, Eugenio Attanasio, Marcello Furriolo, Luigi Stanizzi, Domenico Levato

Al “Lido Levato” di Cropani Marina, in provincia di Catanzaro, Mercoledì 23 Luglio 2025, alle ore 19,45, presentazione del volume “L’avventura del Cinematografo con Corrado Alvaro / Cineromanzi 1936/1950”, edito dalla Cineteca della Calabria, con la partecipazione straordinaria del giornalista professionista Luigi Stanizzi che introduce e modera, del sindaco di Cropani Raffaele Mercurio presidente della biblioteca comunale “Saverio Grande” di Cropani che sostiene l’iniziativa culturale, del regista cinematografico Eugenio Attanasio curatore dell’opera, dell’intellettuale e scrittore Marcello Furriolo già sindaco di Catanzaro, e di Domenico Levato medico prestato alla cultura.

Il volume è una elegante pubblicazione che raccoglie una serie di cineromanzi tratti da film ai quali collaborò lo scrittore di San Luca, che ebbe una intensa carriera di sceneggiatore e critico cinematografico. L’evento rappresenta un’importante occasione per riscoprire e valorizzare la figura dello scrittore di San Luca e il suo importante contributo nel mondo del cinema italiano, in un periodo molto fiorente grazie agli interventi voluti dal regime. La promozione dell’evento, che varcherà le soglie dei confini italiani ed europei, è affidata al giornalista e organizzatore performance Francesco Stanizzi. Lungi dall’essere esaustiva sulla complessa e variegata attività di Alvaro come sceneggiatore, dal primo film L’angelo ferito passando per quelli più celebri Casta Diva, Noi Vivi, Caccia Tragica, Riso Amaro, sono ben ventisette i film scritti da Alvaro che hanno contribuito alla storia del cinema italiano. La matrice letteraria è evidente nell’Alvaro che opera sul versante cinematografico, non solo quando crea personalmente i soggetti e le sceneggiature cinematografiche ma anche quando rielabora in tutto e in parte testi letterari di altri autori, che – si badi bene – sono intellettuali di levatura internazionale: Terra di nessuno, sceneggiatura di Alvaro e Stefano Landi è tratto da due distinte novelle di Pirandello, Dove Romolo edificò e Requiem aeternam dona eis domine; Noi vivi e Addio Kira dal romanzo di Ayn Rand; Carmela per la regia di Flavio Calzavara dall’omonima novella di Edmondo De Amicis; Una donna tra due mondi di Goffredo Alessandrini è ricavato da un romanzo di Ludwig von Wohl; Resurrezione del 1944 per la regia di Flavio Calzavara è una riduzione cinematografica del romanzo di Leone Tolstoj, il diario di una donna amata per regia del tedesco Kosterlitz si richiama a Maupassant; Storia di una capinera realizzato da Gennaro Righelli è strutturato su un soggetto tratto dal noto romanzo di Giovanni Verga; L’albero di Adamo di Mario Bonnard, è realizzato da un soggetto tratto dalla commedia il successo di Alfredo Testoni; Una notte dopo l’opera viene chiamato come sceneggiatore assieme all’altro calabrese, Raul Maria De Angelis; in Solitudine, di Livio Pavanelli, lavora in collaborazione. Per altri film invece la partecipazione di Alvaro è proprio come soggettista originale, e sono Febbre di Primo Zeglio e Donne senza nome di Géza von Radványi,. Casta Diva di Carmine Gallone, invece appartiene al cosiddetto filone operistico e si richiama alla celebre romanza della norma di Vincenzo Bellini e alle vicende sentimentali del compositore catanese. L’Alvaro sceneggiatore con la sua attività dimostra di partecipare intensamente a quel cinema di nuove tendenze, propugnato in Italia da Emilio Cecchi e difatti le sceneggiature del tempo, affidate a letterati di grande levatura, si presentano assai più accurate e ricche di fini notazioni psicologiche; il paesaggio sino ad allora trascurato conquista un ruolo di rilievo e si afferma un nuovo linguaggio nello spettacolo cinematografico. Il regista Eugenio Attanasio, da sempre artefice e promotore della cultura del Medio Jonio, vuole fortemente presentare questo volume proprio a Cropani, dove in passato ha donato e ancora oggi continua a donare il suo prezioso contributo professionale e di amore per divulgare le opere di Alfonso Dolce, padre Remigio Le Pera, Antonello Stanizzi, Concetta Basile, padre Giovanni Fiore, beato Paolo D’Ambrosio, Serafino Schipani e tante altre personalità, che hanno suscitato anche il sensibile interesse artistico e culturale dell’attento scultore Luigi Verrino, che con le sue prestigiose opere in bronzo tramanda nei secoli a venire, e forse per l’eternità, figure scolpite nella storia di questo ricchissimo territorio come Giuditta Levato, Vittorio De Seta, Mimmo Rotella solo per fare qualche nome. O la meravigliosa venerata Madonna di Porto Salvo protettrice dei marinai che verrà collocata al Porto di Catanzaro Lido, o quella realistica e al contempo suggestiva del compianto Giovanni Procopio figlio del Grande Ufficiale Commendatore Giuseppe Procopio di Sellia Marina, che tanto ha donato generosamente in favore della Chiesa in questi territori.