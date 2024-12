Due colpi iberici per la T&T Royal Lamezia: la spagnola Gisela Martìnez Quiles e la portoghese Inês Araújo Correia due nuovi acquisti biancoverdi

La T&T Royal Lamezia ha recentemente annunciato l’ingaggio di due talentuose giocatrici iberiche: Gisela Martínez Quiles e Inês Araújo Correia. Questi nuovi acquisti promettono di portare freschezza e qualità al roster della squadra, arricchendo l’esperienza e la versatilità del team.

Gisela Martínez Quiles, originaria di Algeciras e nata il 12 novembre 2002, rappresenta un’aggiunta significativa per la formazione calabrese. Dopo aver militato nell’Ence Marin, squadra di Prima Divisione spagnola, e in diverse competizioni regionali andaluse, Gisela si appresta a vivere la sua prima esperienza in Italia. La giovane universale si distingue per la sua rapidità e per la capacità di anticipare gli avversari, rendendola un elemento chiave nel gioco difensivo. La sua attitudine proattiva in campo e il suo spirito competitivo sono caratteristiche che sicuramente saranno apprezzate dai tifosi e dalle compagne di squadra. Gisela ha espresso grande entusiasmo per il suo approdo a Lamezia, sottolineando quanto sia felice di indossare la casacca biancoverde e l’accoglienza calorosa ricevuta dall’ambiente locale.

Insieme a Gisela, arriva anche la portoghese Inês Araújo Correia, una laterale-pivot di grande esperienza. Con un curriculum che parla chiaro, Inês ha partecipato a campionati di alto livello, inclusi la Division of Honor e l’Elite Division, e ha contribuito a una promozione in 2ª Divisione Nazionale. La sua versatilità e il suo know-how saranno fondamentali per la T&T Royal Lamezia, specialmente in un campionato competitivo come quello della serie A italiana. Inês è conosciuta per la sua abilità nel creare occasioni da gol e nel supportare la squadra in fase difensiva, rendendola una risorsa preziosa in ogni partita.

L’arrivo di Gisela e Inês segna un passo importante per la T&T Royal Lamezia, che punta a migliorare le proprie performance e a competere ai massimi livelli. Con questi due innesti, la squadra non solo aumenta la propria qualità tecnica, ma arricchisce anche il proprio bagaglio di esperienze internazionali, un fattore che potrebbe rivelarsi decisivo nel corso della stagione.

Con Gisela e Inês in campo, la squadra è pronta ad affrontare le sfide che l’aspettano e a scrivere una nuova pagina della propria storia sportiva.