Due quintali e mezzo di botti sequestrati a Catanzaro e Crotone

Sequestri di botti illegali nelle ultime ore da parte della Polizia di Stato a Catanzaro e Crotone. Nel capoluogo di regionale la Squadra mobile, nel corso di un controllo in un magazzino del centro, ha trovato e sequestrato oltre un quintale e mezzo di articoli pirotecnici categoria V/C.

Il materiale era in possesso di un trentaduenne oltre il limite consentito e senza preventiva denuncia all’Autorità. I botti dopo il sequestro saranno distrutti.

L’uomo è stato denunciato. Circa 100 chili di botti sono stati invece scoperti e sequestrati, sempre dalla Polizia di Stato, anche a Crotone nell’ambito dei servizi predisposti di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione della vendita illegale di materiale esplodente in alcuni esercizi commerciali.

In particolare due persone sono state trovate in possesso di materiale pirotecnico tra cui alcuni appartenenti alle categorie F1 e F2 e 19 artifici non riconosciuti e non classificati assieme a diversi articoli appartenenti a categorie non vendibili in esercizi privi di specifica licenza. Inoltre, nell’abitazione di uno dei due sono stati scoperti altri 40 chili di articoli pirotecnici detenuti illegalmente.

Le sanzioni sono state comminate ad uno per aver svolto l’attività del commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione e per aver occupato parte di suolo pubblico, mentre l’altro è stato denunciato per commercio abusivo, detenzione abusiva, ricettazione e vendita di materie esplodenti non riconosciuti e non classificati. Tutto il materiale esplodente trovato è stato sottoposto a sequestro.