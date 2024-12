Provincia di Vibo: sopralluogo del presidente L’Andolina lungo le strade provinciali che conducono a Spilinga

Le strade provinciali che conducono a Spilinga sono state poste all’attenzione di un apposito sopralluogo del presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado Antonio L’Andolina.

«Sulle strade provinciali che attraversano il Comune di Spilinga vi è da prendere in considerazione la sua posizione strategica, nodo centrale per la percorrenza verso l’area del Poro e verso quella della Costa degli Dei. Prima di indicare quanto previsto per il futuro, occorre partire, quindi, da quanto realizzato in virtù di pregresse linee programmatiche», – ha asserito al riguardo il presidente L’Andolina. Da qui, dunque, un accurato punto della situazione sulle arterie visionate, nonché su quanto vi è in programma e c’è da realizzare con il sindaco di Spilinga, Enzo Marasco, il vicesindaco Franco Barbalace e il Presidente del Consiglio, Giuseppe Pugliese. Ecco schematicamente la situazione emersa.

Interventi eseguiti di recente o programmati in precedenza

SP 23 “Nicotera-Ioppolo-Coccorino-Coccorinello-Panaia”, Fondi OCDPC 458/2018 annualità 2020, interventi chiusi nel 2021, per € 1.000.000,00

SP 22 “Inn.S.P. Pioppi-Spilinga -Ricadi-Tropea-Porto omonimo”, D.M.49/2018, secondario annualità 2022, interventi chiusi nel 2023, per € 200.000,00

SP 22 “Inn.S.P. Pioppi-Spilinga -Ricadi-Tropea-Porto omonimo”, D.M.123/2020 annualità 2023, in esecuzione, € 200.000,00.

Tali interventi, ad eccezione dell’ultimo hanno comunque interessato solo in parte ridotta il territorio limitrofo al centro abitato di Spilinga.

Di seguito, gli interventi programmati dalla Presidenza in carica «che, invece, avranno un’attenzione particolare proprio sul territorio di che trattasi», – ha evidenziato L’Andolina.

SP 22 “Inn.S.P. Pioppi-Spilinga -Ricadi-Tropea-Porto omonimo”, D.M.123/2020, secondario annualità 2025, € 200.000,00.

SP 26 “Coccorino-Madonna del Carmine (I° tr)” – SP 27 “Coccorinello-Madonna del Carmine (II° tr.)- SP 52 “S.S. 110 – Capistrano”-SP 74 “Lungo la Vallata del Fiume Marepotamo-S.S. 182 (Km 30+400) alla c.da Terzeria”- SP 86 “Mesiano – Papaglionti – Zungri – Inn. Prov.le Cessaniti – S. Marco”, D.M. 43/2024 (Emendamento Mangialavori), annualità 2025, € 400.000,00.

SP 23 “Nicotera-Ioppolo-Coccorino-Coccorinello-Panaia”, D.M.101/2022 annualità 2027, € 350.000,00.

SP 22 “Inn.S.P. Pioppi-Spilinga -Ricadi-Tropea-Porto omonimo”, D.M.101/2022 annualità 2027, € 400.000,00.

Continuano i sopralluoghi lungo la rete viaria provinciale da parte del presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado Antonio L’Andolina. «Ricognizione che – come asserito, nei giorni scorsi, dallo stesso presidente – saranno ormai di natura sistematica con una programmazione che interesserà tutto il sistema viario del Vibonese». Ultima tappa di questo “viaggio perlustrativo” le strade dell’altopiano del Poro che conducono al comune di Zungri. Ad accogliere e affiancare L’Andolina sul territorio sono stati il primo cittadino di Zungri, Serafino Fiamingo, il presidente del Consiglio comunale, Elisa Purita e la consigliere Monica Teodoro.

Diverse le zone visitate per via dei «molteplici interventi eseguiti di recente nonché in itinere» che interessano il territorio zungrese. «Il più visibile e, forse, rilevante, è la sistemazione dell’incrocio sito in località “Cresta”; fondamentale per la viabilità provinciale perché – ha messo in evidenza il presidente L’Andolina – punto di snodo fra il Poro e l’area marina. I lavori sono stati eseguiti nell’ambito della cosiddetta: “Variante di Caria – Fondovalle Mesima”, opera di circa 10 milioni di euro il cui cantiere è stato avviato nel 2009. Dopo varie vicissitudini e il blocco per ben sette anni, tali interventi sono ripresi nel 2022, proseguiti per tutto il 2023 (l’attuale Presidenza si è insediata a gennaio 2023) e sono tuttora in corso. E proprio pochi mesi fa, la rotatoria della “Cresta”, così importante per Zungri e per i comuni limitrofi, è stata portata a compimento. A ciò si aggiunga – ha chiosato il presidente dell’Ente intermedio del Vibonese – la recente installazione sul rettilineo del “Lacco” (S.P. 17) dei catarifrangenti, in un’area particolarmente esposta alla nebbia e la creazione della linea di mezzeria».

Gli interventi programmati su Zungri dalla precedente Amministrazione e integralmente confermati da quella attuale sono stati:

S.P. 85 “Briatico – Zungri” i cui interventi si sono chiusi nell’anno in corso, D.M. 123/2020 per € 50.000;

S.P. 85 “Briatico – Zungri”, procedura d’appalto in via di definizione, D.M. 123/2020 per € 300.000;

S.P. 85 “Briatico – Zungri”, annualità d’intervento 2027, D.M. 141/2022, per € 300.000;

S.P. 19 “Parghelia – Fitili – Zaccanopoli – Inn. S.P. Briatico – Zungri”, intervento definito nel 2023, per € 250.000;

S.P. 17 “Tropea-Innesto S.S. 18”, annualità d’intervento 2026, D.M. 141/2022, per € 500.000.

Gli interventi, invece, programmati dall’attuale Presidenza sono stati i seguenti:

S.P. 85 “Briatico – Zungri”, annualità d’intervento 2025, D.M. 101/2022, per € 199.242,99;

S.P. 19 “Parghelia – Fitili- Zaccanopoli- Inn. Briatico-Zungri”, annualità d’intervento 2028, per € 300.000;

S.P. 17 “Tropea – Innesto S.S. 18”, annualità d’intervento 2025, D.M. 43/2024 (“emendamento Mangialavori”), per € 500.000.

«Le strade provinciali del territorio del Comune di Zungri, per ragioni affettive prima di tutto e per motivi di lavoro, le conosco bene. L’attenzione sulla viabilità del territorio continuerà senza sosta e ciò nella consapevolezza che c’è ancora molto lavoro prima di rendere la viabilità dei tratti interessati al passo coi tempi. L’impegno, in tal senso, – ha infine affermato il presidente L’Andolina – sarà intenso e meticoloso e non verranno lesinate energie».