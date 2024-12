Comunità energetiche, opportunità di risparmio e sviluppo per le imprese

La Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, nell’ambito delle politiche di promozione della transizione energetica, aderendo all’attività centralizzata proposta da Unioncamere, prosegue le azioni informative/formative per le imprese con un nuovo programma di incontri a sostegno della costituzione di comunità energetiche rinnovabili (CER) nei territori di riferimento.

Il primo incontro tematico, accompagnato dallo slogan “L’unione è energia” si terrà venerdì 20 dicembre ore 15:00 alla Camera di Commercio sede di Vibo Valentia. La riunione è finalizzata ad approfondire il funzionamento e gli aspetti legislativi delle comunità energetiche rinnovabili, il loro ruolo sociale, i servizi erogati dall’Ente camerale per favorire la transizione energetica delle imprese e, dunque, le opportunità di risparmio e di sviluppo che possono realizzare, posizionandosi, così, in un contesto di crescita sostenibile.

In questo percorso, partner della Camera di Commercio è la Fondazione Ensieme di Catanzaro che ha ideato e realizzato un innovativo sistema di comunità energetiche rinnovabili. In questo sistema sono previste numerose convenzioni per offrire ai soci delle CER servizi e prodotti (anche relativi al consumo di luce e gas) a prezzi calmierati rispetto a quelli di mercato, azioni concrete dirette alle fasce più fragili dei territori in cui operano le CER Ensieme e altri interessanti benefici diretti e indiretti per la comunità e il territorio.

Per l’Ente camerale interverranno all’incontro il presidente Pietro Falbo, che aprirà i lavori con i saluti istituzionali, e Maurizio Caruso Frezza, responsabile servizio competitività e sviluppo delle imprese e del territorio, per la presentazione dei servizi interni per la transizione energetica. A presentare la Fondazione Ensieme e la sua attività sarà il suo presidente Salvatore Prestia, mentre il direttore generale Antonio Procopio evidenzierà il sistema nazionale delle comunità energetiche rinnovabili e lo specifico aspetto che il sistema Ensieme parte dalla Calabria; Maria Paola Borelli, dell’ufficio legale, che affronterà la tematica del passaggio dal singolo alle associazioni energetiche e lo sviluppo normativo delle CER. A parlare del ruolo sociale delle CER sarà, poi, Rosario Bressi portavoce del Forum del Terzo Settore Catanzaro-Soverato, mentre con l’intervento di Luigi Rocca, Designer, si comprenderà che anche la comunicazione è rinnovabile.

I lavori saranno moderati da Lorena Pallotta, giornalista.

«Negli ultimi anni la transizione energetica è divenuta un tema centrale nei dibattiti politici, economici e ambientali a livello globale» ha evidenziato il presidente della Camera di Commercio Catanzaro Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo. «Questa trasformazione è guidata dall’urgenza di affrontare i cambiamenti climatici, ridurre le emissioni di gas serra e garantire un approvvigionamento energetico sostenibile per le generazioni future. Ognuno deve fare la sua parte, anche le imprese, trovando vantaggi produttivi e di business. La nostra azione è mirata a far sì che tutto questo avvenga nella migliore consapevolezza e nella massima utilità per imprese e territori».