Accordo “Cipolla Rossa di Tropea-VoiHotel” per promuovere il turismo

“Rendere ancora più riconoscibile un brand, quello della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp e promuovere attraverso di esso la destinazione turistica Calabria. L’accordo con il gruppo VoiHotels insieme ad altre operazioni di marketing come la sponsorizzazione della Vibonese Calcio o la partecipazione alle più importanti fiere del settore, in Italia ed in Europa, va in questa direzione strategica ed ha tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo passaparola e far aumentare la reputazione”.

È quanto ha dichiarato Giuseppe Laria, Presidente del Consorzio di Tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp in occasione dell’evento di presentazione della collaborazione sottoscritta insieme al direttore commerciale del Gruppo, Angelo La Riccia, in rappresentanza del quale è intervenuto Maurizio Montecatino, coordinatore delle strutture VOIhotels in Calabria, tenutosi nei giorni scorsi al Tropea Beach Resort, tra le strutture del Gruppo.

Tra gli altri presenti all’evento c’erano anche il Presidente della Provincia di Vibo Valentia Salvatore Solano, il Sindaco di Parghelia Antonio Landro, il Maestro Orafo Michele Affidato ed il direttore generale dell’assessorato all’agricoltura Giacomo Giovinazzo.

Quest’ultimo, in particolare, ha evidenziato l’impegno e la visione che l’Esecutivo regionale guidato dal Governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, sta investendo nella valorizzazione dell’agroalimentare, settore che pone la regione al secondo posto per spesa dei fondi FESR e, in particolare, di quei marcatori identitari distintivi (MID) come la Rossa di Tropea che riescono a coniugare mare, entroterra, offerta enogastronomica.

Parole di soddisfazione ed apprezzamento sono state espresse anche dal Primo Cittadino Giovanni Macrì. Se cultura e turismo viaggiano a braccetto – ha sottolineato il Sindaco – questa nuova sinergia che registriamo oggi non potrà che portare risultati sperati e ricalcare quell’ambizione di internazionalizzazione che perseguiamo con impegno. Insieme ed oltre alla bellezza dei nostri territori, custodi di tesori paesaggistici e culturali – ha aggiunto- restiamo convinti che il patrimonio dell’identità enogastronomica, soprattutto quella distintiva, inedita ed inesplorata, possa e debba rappresentare lo strumento per continuare a fare del nostro territorio una destinazione turistica competitiva e vincente, fruibile 365 giorni l’anno e capace di internazionalizzare, così come è impegnata a fare la Regione Calabria e così come ci confermano i numeri di Tropea dall’inizio 2022, l’immagine della nostra terra. l’immagine della nostra terra.

La Cipolla Rossa di Tropea sarà in tutti i ristoranti del più importante gruppo alberghiero.

La partnership con il Consorzio, si sposa perfettamente con il progetto di sostenibilità che da anni contraddistingue l’offerta di VOlhotels. I villaggi – ha sottolineato Montecatino – non sono più considerati come luoghi e contenitori chiusi ma spazi aperti al valore dei territori e alle esperienze che possono offrire.

Più di 100 milioni di fatturato nel 2022, con 22 strutture sparse in Italia e nel mondo. Sono, questi, i numeri della catena del gruppo Alpitour che oltre che in Sardegna, Sicilia, Puglia e Calabria, è presente anche a Capo Verde, Madagascar e Tanzania.

“La Tropea Experience – ha spiegato Daniele Cipollina, Ceo di ADV Maiora Comunicazione integrata e direttore marketing e comunicazione del Consorzio – è un progetto che ha come obiettivo la valorizzazione di una destinazione: Tropea, ma soprattutto la Calabria, attraverso la Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP che incarna tradizione, orgoglio e gusto internazionale. La collaborazione con la catena alberghiera VOlhotels del gruppo Alpitour – ha proseguito – va nella direzione di esaltare la qualità del Made in Calabria per valorizzare la cultura agroalimentare e la produzione di qualità di un prodotto unico e identitario. L’accordo costituisce un’importante opportunità economica, con l’obiettivo di far in modo che il marchio Cipolla Rossa di Calabria IGP possa rappresentare per i consumatori un’importante opportunità di promozione del patrimonio agroalimentare calabrese”.

Fileja alla tropeana con tonno fresco, cipolla di Tropea, extravergine d’oliva, pomodorini pachino e ‘nduja. È stata questa la ricetta proposta dagli chef Giuseppe Romano chef Ambassador della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp e Marcello Butera chef del Voi Tropea Beach Resort.