Gioiosa Ionica: ritrovato anziano di cui si erano perse le tracce

Si è conclusa con un esito positivo, al termine di ore di forte apprensione, la vicenda dell’uomo anziano scomparso nella giornata di ieri a Gioiosa Ionica. La denuncia era stata presentata presso la locale Stazione dei Carabinieri da un familiare, allarmato per il mancato rientro.

L’uomo, affetto da varie patologie, si era allontanato dalla propria abitazione nel pomeriggio, facendo perdere le proprie tracce. L’ultimo avvistamento lo collocava mentre si dirigeva verso una zona rurale isolata, circostanza che ha reso da subito particolarmente complesse le operazioni.

Immediata e massiccia la risposta dell’Arma, che ha attivato senza esitazione il dispositivo di ricerca: le operazioni sono andate avanti ininterrottamente per tutta la notte, con un imponente dispiegamento di uomini e mezzi, tra cui i militari della Compagnia competente, i Nuclei Cinofili, e lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”. Successivamente, a rafforzare ulteriormente il dispositivo, sono intervenuti anche una squadra dei Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile regionale, a supporto delle ricerche nelle aree più impervie.

Determinante si è rivelato l’intervento dei militari dei “Cacciatori Calabria”, che proprio pochi minuti fa hanno individuato l’uomo al termine di un’intensa e capillare attività di rastrellamento in un’area particolarmente difficile da perlustrare.

Lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria” rappresenta una delle eccellenze operative dell’Arma dei Carabinieri: un reparto altamente specializzato, addestrato per operare in contesti ostili e territori impervi, capace di garantire un contributo decisivo sia nelle attività di contrasto alla criminalità che nelle delicate operazioni di ricerca di persone scomparse.

Il ritrovamento dell’uomo, giunto dopo una notte di lavoro incessante, testimonia l’efficacia e la tempestività del dispositivo messo in campo. Le sue condizioni sono attualmente in fase di accertamento.