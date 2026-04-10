Dal 22 al 26 aprile torna il Reggio Calabria Street Food Fest

Una piccola anticipazione che fa già venire l’acquolina in bocca. Il Reggio Calabria Street Food Fest sta per tornare con la sua seconda edizione in programma da mercoledì 22 aprile a domenica 26 aprile nella suggestiva cornice del lungomare monumentale “Italo Falcomatà”. Ieri, a Villa La Fenice, l’evento di presentazione di quello che sarà un vero e proprio viaggio nel gusto che unirà lo Stretto seguendo poi un itinerario tra le eccellenze gastronomiche di diverse regioni italiane.

Durante la conferenza stampa sono stati svelati tutti i dettagli del Reggio Calabria Street Food Fest che quest’anno durerà un giorno in più rispetto la precedente edizione. L’evento è promosso da Eventivamente insieme a Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria. A fare gli onori di casa il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace che ha fortemente voluto lo Street Food Fest fin dalla prima edizione. “Eventi come questo rappresentano un’occasione preziosa per valorizzare le nostre tradizioni gastronomiche, sostenere le realtà locali e creare momenti di condivisione e convivialità. Il cibo di strada non è solo gusto e creatività, ma anche cultura, identità e incontro tra persone. Reggio Calabria, al centro del Mediterraneo e crocevia di popoli e civiltà di passaggio nello Stretto, è sempre stata una grande vetrina di incontri e scambi di merci, idee e anche gastronomia. È con grande piacere – ha aggiunto Versace – che rivolgo, quindi, il mio più caloroso saluto, a nome della Città Metropolitana, a tutti i partecipanti a questa seconda edizione dedicata allo street food. Ringrazio gli organizzatori per l’impegno e la passione dimostrati e tutti gli operatori che con il loro lavoro rendono speciale questa manifestazione. Siamo convinti che anche quest’anno sarà un grande successo di gusto e divertimento”.

Pronto al taglio del nastro Alberto Palella, amministratore unico di Eventivamente. “Torniamo a Reggio Calabria con grande entusiasmo grazie al prezioso supporto di Città Metropolitana e Comune – ha detto Palella in conferenza stampa –. Aggiungere un giorno al calendario ci dà l’occasione di arricchire l’offerta gastronomica e rinsaldare quel vero e proprio ‘Ponte del Gusto che unisce lo Stretto e non solo. Lo Street Food punta a diventare un evento fisso anche nella città reggina e questo ci sprona ad andare avanti e fare sempre meglio”.

Le novità

Alle 18.30 di mercoledì 22 aprile l’inaugurazione del Food Village che ospiterà 48 casette del gusto. Dietro i banconi verranno serviti piatti simbolo dello street food dal salato al dolce. Un viaggio tra le eccellenze gastronomiche reggine, messinesi, siciliane e non solo. Si potranno gustare infatti le tipiche “bombette” pugliesi e le sfogliatelle napoletane. Immancabile l’Abruzzo con i suoi arrosticini. Assoluti protagonisti anche i maestri birrai con una selezione di birre artigianali di Calabria e Sicilia. Un modo per celebrare l’unicità della cucina italiana, da quest’anno patrimonio Unesco.

Grande attenzione, inoltre, alle necessità di chi ha intolleranze alimentari. Nel villaggio gastronomico i celiaci troveranno due casette con tre specialità gluten free ciascuna e si potranno gustare anche prodotti senza lattosio.

Il Reggio Calabria Street Food Fest promuove il cibo di strada di qualità, ma è anche un attrattore per fare conoscere le tradizioni e il patrimonio culturale reggino, divenendo un’incisiva azione di marketing territoriale. Giornalisti e food blogger di tutta Italia parteciperanno al press tour organizzato per valorizzare le aziende locali specializzate nella produzione di vino, olio e formaggi e far scoprire le località di interesse storico e culturale della città metropolitana di Reggio Calabria. E anche i riflettori del mondo social saranno accesi sulle peculiarità del territorio grazie al coinvolgimento di alcuni content creator.

Una visione a 360 gradi sposata in pieno da Domenico Battaglia, sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria. “Lo Street Food sul Lungomare è uno degli appuntamenti più attesi della stagione primaverile. Lo straordinario riscontro ottenuto lo scorso anno rappresenta per noi uno stimolo importante a fare ancora meglio. L’edizione 2026 potrà essere l’occasione per consolidare un format vincente e per continuare a offrire al territorio momenti di aggregazione, qualità e promozione del territorio. Crediamo fortemente che iniziative come questa rappresentino un’opportunità fondamentale per far conoscere la bellezza della nostra città ai turisti. Il Lungomare, il nostro panorama sullo Stretto, l’accoglienza della nostra Reggio: tutto contribuisce a creare un’esperienza unica che lascia il segno. Reggio Calabria è una città che si colloca al centro del Mediterraneo, con una vocazione naturale all’incontro tra culture, tradizioni e popoli. Manifestazioni come lo Street Food rappresentano un tassello fondamentale di questo percorso, contribuendo a rafforzare la nostra identità e ad aprirci sempre di più a un contesto nazionale e internazionale”.

Non potevano mancare gli show cooking. Quest’anno saranno nove con un ampliamento dell’area dedicata che potrà ospitare fino a 70 persone. Protagonisti assoluti gli chef e i maestri gelatieri pronti a proporre le loro specialità in un’esperienza che mette in primo piano i prodotti locali dello Stretto e le sue prestigiose cantine. Ai fornelli, nella giornata del 25 aprile, si cimenterà anche il sindaco metropolitano facente funzione Carmelo Versace che indosserà guanti e grembiule per cucinare insieme allo chef Ferdinando D’Arrigo. Agli show cooking, condotti dalla giornalista Valeria Zingale, e alle degustazioni proposte durante i live, sarà possibile accedere tramite invito prenotabile gratuitamente sulla piattaforma www.eventbrite.it a partire dal 16 aprile. Grande supporto nell’area show cooking da parte dell’istituto professionale alberghiero-turistico di Villa San Giovanni “Giovanni Trecroci”. Gli studenti saranno impegnati nei servizi di accoglienza e sala nell’ambito del progetto “Alternanza Scuola-Lavoro”.

“Come Amministrazione – ha detto l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Reggio Calabria Alex Tripodi – abbiamo pensato di individuare delle tappe fisse dello Street Food, in relazione ai percorsi enogastronomici che la nostra città ha nelle sue corde. Lo Street Food si caratterizza come un evento che registra ogni anno la partecipazione di tanti reggini e non solo: ci spettiamo anche per l’edizione 2026 una grande partecipazione. Tutto questo continua ad andare nella direzione del lavoro messo in atto fino a ora: promuovere i brand del territorio, le eccellenze, la filiera corta, le produzioni a chilometro zero. Per quanto riguarda la valorizzazione delle eccellenze locali, l’Amministrazione, all’interno del ‘Patto per il commercio’ ha individuato una serie di strategie riguardanti il commercio di prossimità e le produzioni locali”.

Non solo food ma anche divertimento. Il Village darà infatti spazio a tanta musica, spettacolo e intrattenimento confermando un format vincente che promette al pubblico un’esperienza carica di convivialità, aggregazione, e tanto divertimento. Confermati Dj set, live band e le esibizioni funamboliche della Compagnia dei Joculares.

Il Reggio Calabria Street Food Fest gode del patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Reggio Calabria, delle Camere di Commercio di Reggio Calabria e Messina, dell’Università degli studi di Messina (dipartimento Biomorf), Atam e dell’Istituto Professionale. alberghiero-turistico “Giovanni Trecroci” di Villa San Giovanni. Media partner: Gazzetta del Sud e Progetto Touring.

Gli orari di apertura del Food Village

· Mercoledì 22 aprile dalle 18 all’1

· Giovedì 23 aprile: dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1

· Venerdì 24 aprile: dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1

· Sabato 25 aprile: dalle 11 all’1

· Domenica 26 aprile: dalle 11 alle 24

Gli orari degli show cooking

· Mercoledì 22 aprile alle 19

· 23-24-25-26 aprile: alle 19 e alle 21