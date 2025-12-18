Reggio, “Christmas Concert” scalda i cuori all’IC “Catanoso- De Gasperi- S. Sperato- Cardeto”

Celebrare l’armonia corale della vita e la voglia di lasciarsi cingere da un incantevole abbraccio musicale. Una pioggia di emozioni siglate, martedì scorso, nell’Auditorium “Leopoldo Trieste” dell’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi – San Sperato – Cardeto” con “Christmas Concert”, il consueto appuntamento musicale, atteso da genitori e studenti. A scaldare l’atmosfera sono le suadenti note dell’Orchestra scolastica dell’Istituto, diretta dal Maestro Roberto Filippo Caridi con uno dei brani più conosciuti del repertorio natalizio internazionale “Deck the Halls”, invito ad accogliere lo spirito del Natale con allegria, convivialità e calore. Un racconto d’ampio respiro, con melodie provenienti da Paesi e tradizioni diversi, delineato dagli allievi delle classi di strumento musicale, i sassofoni capitanati dal Professore Alessandro Monorchio, le trombe del Professore Bruno Polimeni, i corni del Professore Roberto Caridi e le arpe della Professoressa Maria Grazia Polimeni e dalla classe di potenziamento di pianoforte del Professore Antonio Fiume.

Un suggestivo viaggio proseguito con la solenne “Gli angeli nelle campagne” che narra l’annuncio degli angeli ai pastori nella Notte Santa, “Astro del Ciel” di Franz Gruber con la tromba solista di Giuseppe Monorchio, “Felize Navidad” di Josè Feliciano, che ha coinvolto i presenti con il suo irresistibile ritmo e la popolare “Jingle Bell Rock” di Joe Beal e Jim Boothe con la voce solista di Francesco Fiume. Un’esortazione a spalancare le porte del cuore e a farsi travolgere dalla dolce magia del Natale, impreziosita dal contributo degli ex alunni Nathan Foti (sassofono), Francesco De Benedetto (trombone) Rosario Foti (tuba), Francesco Fiume (voce), che hanno scoperto il loro talento musicale sui banchi di scuola dell’Istituto reggino.

«Vorrei sottolineare che essere scuola a indirizzo musicale non è una cosa scontata. È un percorso storico del nostro Istituto, che da tanto tempo svolge, inoltre, attività orchestrale con strumenti non tanto comuni – spiega il Dirigente scolastico, Prof. Marco Geria – I nostri ragazzi fanno tanti sacrifici, hanno un’opportunità in più perché partecipano a concorsi, iniziative, anche in giro per l’Italia e un plauso va alle famiglie che li sostengono. Grazie anche ai docenti che li supportano come una famiglia. Si tratta di una realtà che continua a darci tante soddisfazioni››. A suggellare l’evento la performance del Coro dei docenti, guidato dai Maestri Antonio Fiume e Alessandro Emanuele Calabrese, con i brani “Carol of the bells” di Mykola Leonthovich, “Hark ! the Herald Angels Sings” di Felix Mendelssohn e “S’accese un astro in ciel” di Georg Friedrich Haendel. ‹‹Si tratta di un gruppo di insegnanti che, oltre a condividere ogni giorno la passione per l’insegnamento – precisa dal palco la Professoressa Maria Grazia Polimeni, referente del corso di strumento musicale – ha scelto di unire le proprie voci per regalare armonia e bellezza a tutta la nostra comunità››.