Natale al Museo diocesano di Reggio Calabria: festa per i bambini e Presepi dal mondo

Sabato 20 dicembre h 17-19 il Museo diocesano di Reggio Calabria rinnova il consueto appuntamento con la Festa di Natale riservata ai bambini (ingresso libero, prenotazione consigliata): sarà un’occasione per condividere momenti di gioco e attività attorno ai Presepi più belli della Collezione di Ninì Sapone, dall’Italia e dal mondo, esposti nelle sale del Museo.

La Mostra dei Presepi resterà allestita per tutto il periodo natalizio: in particolare, martedì 23 e mercoledì 24 dicembre, sabato 27 dicembre, martedì 30 e mercoledì 31 dicembre, venerdì 2 e sabato 3 gennaio (dal martedì al sabato 9-13 e venerdì anche h 15-19).

Negli stessi giorni una visita guidata alla Collezione permanente, recentemente arricchita da nuove importanti acquisizioni, e alla Mostra di Presepi sarà inclusa nel biglietto d’ingresso.