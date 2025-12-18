Piano stralcio di Bacino, Mancuso: “Servono regole chiare e uniformi, basta burocrazia che frena sviluppo e cittadini”

“L’obiettivo è garantire chiarezza e uniformità nell’interpretazione delle norme”. Lo ha detto il vicepresidente della Giunta regionale Filippo Mancuso intervenendo al seminario, organizzato dall’associazione ‘Libere Professioni Italia’, in cui si è discusso del Piano stralcio di Bacino (ex PAI).

“Ho voluto che a questa iniziativa partecipassero dirigenti dei dipartimenti regionali competenti in materia e rappresentanti dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino meridionale affinché potessero confrontarsi con una folta rappresentanza del mondo dei professionisti del settore. Il tema è particolarmente rilevante tanto che, proprio poche ore prima dell’incontro pubblico, negli uffici della Cittadella regionale, ho tenuto un’apposita riunione con i responsabili istituzionali in cui è emersa la necessità di adottare circolari esplicative in grado di superare le applicazioni delle norme attuative, non sempre convergenti, da parte dei Comuni e di sciogliere i dubbi dei professionisti. Incertezze che penalizzano troppi cittadini e operatori”.

Per Mancuso: “Il rispetto dell’ambiente e, di conseguenza, la tutela dell’incolumità delle persone non sono negoziabili. Fermo restando tali principi, non ritengo più ammissibile che la burocrazia diventi una trappola per imprese e cittadini che intendano investire e portare sviluppo nei nostri territori”.