“Gianluca Congiusta”, a Siderno la consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli

Venerdì 19 dicembre alle ore 9, nella sala del consiglio comunale del palazzo municipale di Siderno, avrà luogo la cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate a Gianluca Congiusta a due studenti meritevoli che hanno conseguito, nell’anno scolastico 2024/2025, il diploma di istruzione secondaria di primo grado in uno degli Istituti della Città, che hanno ottenuto una votazione finale pari almeno a 9/10 e che svolgono attività sociali significative presso associazioni o enti di volontariato e/o si sono distinti nello sport, individualmente o all’interno di associazioni.

Come da verbale della commissione esaminatrice, appositamente costituita dopo la pubblicazione del bando e riunitasi martedì 16 al palazzo municipale, sono risultati vincitori Sara Leonardo e Mattia Mazzone, cui va la borsa di studio da € 250,00 a testa.

La commissione è stata presieduta dall’Assessore a Cultura e P.I. della Città di Siderno Francesca Lopresti (delegata del Sindaco) e composta dalla signora Donatella Catalano (madre di Gianluca), dalle docenti Rosalba Topini e Michaela Macrì (in rappresentanza degli Istituti Comprensivi cittadini), da Giulio Archinà (referente del mondo del volontariato locale), da Mario Trichilo (referente sportivo del territorio), e dalla segretaria verbalizzante Alessandra Tuzza, come previsto dall’articolo 5 del Bando.

La manifestazione, concepita dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni per trasmettere alle giovani generazioni i valori di generosità, impegno civico e solidarietà che Gianluca Congiusta mostrò di possedere nella sua breve vita (tragicamente interrotta dal barbaro omicidio di vent’anni fa), assume una grande valenza educativa, premiando il merito e la cultura civica dei giovani studenti e mantenendo viva la memoria di un Sidernese di valore