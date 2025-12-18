Palmi (RC), gli studenti dell’“Einaudi-Alvaro” riscoprono Leonida Repaci: al via il progetto “Ripartiamo dalla Pietrosa”

Valorizzare la memoria culturale del territorio partendo dai giovani. È questo l’obiettivo del progetto “Leonida Repaci: Ripartiamo dalla Pietrosa”, promosso dall’Associazione Amici Casa Repaci e dal Club UNESCO “D. A. Cardone” di Palmi, che vede coinvolti gli studenti dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro”.

L’iniziativa ha preso ufficialmente il via il 16 dicembre 2025, con un primo incontro dedicato agli studenti delle classi quarte del Liceo e delle classi quarte e quinte dell’ITE.

Ad accompagnare gli studenti in questo percorso, il dott. Rocco Militano e la prof.ssa Marisa Militano, presidente del Club per l’UNESCO di Palmi.

Con l’introduzione ai lavori ed saluti del Dirigente Scolastico, prof.ssa Mariarosaria Russo, è stato dato il via alla discussione sul tema.

Il percorso educativo si propone di approfondire la figura di Leonida Repaci, scrittore e intellettuale di primo piano del Novecento, e il suo profondo legame con la città di Palmi. Particolare attenzione sarà dedicata alla Villa Pietrosa, luogo simbolo della memoria repaciana, considerata dallo stesso autore come un “libro da leggere dalla prima all’ultima pagina”. “Villa Pietrosa“ (o Villa Repaci) di Palmi è l’amata dimora dello scrittore, saggista e intellettuale calabrese Leonida Repaci e di sua moglie Albertina, un luogo magico e panoramico sulla Costa Viola, donato da Repaci al Comune per diventare un presidio culturale, che dopo anni di abbandono è stata recentemente recuperata e riaperta come centro culturale e artistico.

Il progetto coinvolgerà diverse discipline – dalla letteratura italiana all’arte, fino alla religione e alle altre discipline – con attività di studio, letture guidate, analisi di brani tratti da testi di Repaci come “I Fratelli Rupe” e “La Pietrosa racconta” e da “Leonida Rèpaci e la città di Palmi” di Rocco Militano, incontri con esperti e visite guidate.

Il percorso si articolerà in più fasi tra gennaio e aprile, culminando con una visita alla Pietrosa, dove gli studenti potranno conoscere direttamente i luoghi cari allo scrittore, tra cui la suggestiva grotta scelta da Repaci come sua tomba, la “Rupe nella rupe”.

Il progetto è stato sostenuto e incoraggiato dal Dirigente scolastico, prof.ssa Mariarosaria Russo, e dai suoi collaboratori, prof. Riccardo Rossetti vicario del DS e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante. Si ringraziano per la collaborazione i responsabili di plesso, prof.sse Rosa Maria Stillitano ed Enrica Scolaro (Liceo) e Rosanna Condina (ITE).