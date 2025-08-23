Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI): “Sulla Casa di Comunità di Bagnara Calabra il Comune superi le criticità e sblocchi i lavori per dare risposte sanitarie ai cittadini”

“L’iter per la realizzazione della Casa di Comunità di Bagnara Calabra, un’opera strategica per l’assistenza sanitaria del territorio – dichiara Giannetta – sta subendo un inaccettabile ritardo. Nonostante i lavori siano stati avviati e l’impegno della Regione Calabria per l’investimento, il cantiere è di fatto bloccato a causa della mancata autorizzazione da parte del Comune di Bagnara Calabra per lo stoccaggio degli inerti”.

Il consigliere regionale Domenico Giannetta interviene duramente sulla questione, sottolineando come l’immobilismo dell’amministrazione comunale stia danneggiando gravemente la comunità. “È inaccettabile che un’opera così importante sia ostacolata da questioni burocratiche che il Comune potrebbe e dovrebbe risolvere prontamente,” dichiara Giannetta. “I lavori sono fermi per una mancata autorizzazione che non ha alcuna giustificazione plausibile, e a farne le spese è l’intera popolazione, costretta a spostarsi e a subire disagi per accedere a servizi sanitari di base.

La Casa di Comunità, infatti – continua Giannetta – rappresenta un presidio essenziale, dopo la chiusura del poliambulatorio dell’ASP, garantendo servizi di prossimità come visite specialistiche, assistenza domiciliare e servizi socio-sanitari integrati.

Il sindaco e l’amministrazione comunale si assumano le proprie responsabilità e sblocchino immediatamente l’iter” – conclude il consigliere. “Non possiamo tollerare che la salute dei cittadini sia ostaggio di una burocrazia inefficiente e di una gestione che appare disinteressata al bene comune. Sollecitiamo un’azione immediata per la ripresa dei lavori, affinché la Casa di Comunità diventi presto una realtà al servizio del territorio.”