Sette sbarchi di migranti in quattro giorni nei porti di Roccella Jonica e Reggio Calabria

“Dal fine settimana ad oggi si sono susseguiti, in soli quattro giorni, sette sbarchi di migranti (complessivamente, oltre 500 le persone soccorse) presso i porti di Roccella Jonica e Reggio Calabria. Sebbene gli arrivi in argomento abbiano comportato un’intensa e complessa attivita’ da parte di tutte le componenti del sistema d’accoglienza, le operazioni sono state svolte in un clima di massima collaborazione”.

Lo comunica la prefettura della citta’. “Il prefetto Clara Vaccaro – si legge – desidera, al riguardo, rivolgere un sentito ringraziamento al Sindaco di Roccella Jonica, il cui territorio e’ interessato in maniera rilevante dal fenomeno migratorio, e al Sindaco di Reggio Calabria.Un plauso particolare al personale della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza per le attivita’ di soccorso in mare, e delle Forze dell’Ordine impegnate nelle attivita’ di ordine pubblico, identificazione e fotosegnalamento. Riconoscenza e apprezzamento, inoltre, per l’opera svolta dalla Croce Rossa, dalle Caritas diocesane di Locri e Reggio Calabria, dalla Protezione civile regionale e metropolitana, dalle Associazioni di volontariato e da tutte le componenti coinvolte nel complesso sistema di accoglienza. Atteso l’incremento del numero di sbarchi, il Prefetto – continua la nota – rivolge un ulteriore appello ai Sindaci affinche’ sia fornito, con il consueto spirito di collaborazione, un supporto per la ricerca ed individuazione di strutture idonee a realizzare Centri di Accoglienza per Stranieri, la cui gestione sarebbe affidata a soggetti selezionati dalla Prefettura”.