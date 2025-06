Referendum, Pd Palmi: “Segnale da accogliere, non da archiviare”

“Come Circolo del Partito Democratico di Palmi, vogliamo ringraziare tutte le cittadine e i cittadini che hanno partecipato al referendum. Anche se il quorum non è stato raggiunto, il messaggio arrivato dalle urne è forte e chiaro: c’è una parte del Paese che chiede con forza diritti, tutele, dignità.

Qui a Palmi, come in molte realtà del Sud, sappiamo bene cosa significa vivere sulla propria pelle precarietà, lavoro povero, insicurezza sociale. E proprio per questo, vedere oltre l’80% dei votanti esprimere un sì convinto su questi temi è per noi un segnale che non va sottovalutato.

Il dato sull’affluenza ci preoccupa, sì, ma non ci scoraggia. Al contrario: ci responsabilizza. Come Circolo, sentiamo il dovere di essere ancora più presenti, ancora più vicini alle persone, nelle piazze, nei quartieri, nei luoghi del disagio e della speranza.

Questo referendum ci dice che la democrazia partecipata non è morta. Ma ha bisogno di cura, di ascolto, di verità. E ha bisogno anche di noi.

Noi ci siamo. A Palmi, come in tutta Italia. Per costruire una sinistra concreta, che parli con i fatti e che non smetta mai di credere nel cambiamento”.

E’ quanto si legge in un comunicato stampa del Circolo del Partito Democratico di Palmi.