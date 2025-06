Reggio, mobilità sostenibile: a Palazzo San Giorgio un incontro per il futuro energetico della città

Palazzo San Giorgio ha ospitato un importante appuntamento dedicato alla mobilità sostenibile, che vede il Comune di Reggio Calabria impegnato nel consolidamento di strategie innovative e rispettose dell’ambiente. All’incontro hanno partecipato l’Assessore Paolo Malara, il dirigente del Settore Lavori Pubblici Bruno Doldo, il direttore generale Umberto Giordano e il Capo di Gabinetto Antonio Ruvolo. Ospiti della riunione sono stati Luca Vetrone, responsabile relazioni esterne per Toyota, e Francesca Giannerini dell’agenzia Telos, specializzata in analisi e strategie.

L’Amministrazione comunale del sindaco Giuseppe Falcomatà conferma così la volontà di mantenersi al passo con le nuove sfide energetiche, continuando a programmare interventi mirati alla promozione di una mobilità sostenibile, in linea con le migliori politiche ambientali a livello nazionale e internazionale. Durante l’incontro si è approfondito il tema dei veicoli elettrici e, in particolare, delle diverse modalità legate alla tecnologia full hybrid.

È stata sottolineata l’importanza di misure di sostegno per l’adozione di motorizzazioni ibride, con un’attenzione particolare al full hybrid, ovvero l’ibrido autoricaricabile, che rappresenta la tipologia principale nel mercato automobilistico italiano. L’analisi ha evidenziato come, per garantire una mobilità davvero sostenibile e inclusiva, sia necessario adottare un approccio tecnologico variegato: gli studi dimostrano che nessuna singola tecnologia è in grado, da sola, di soddisfare tutte le esigenze di mobilità della popolazione. Un passo concreto verso un futuro energetico più pulito e sostenibile per Reggio Calabria, che conferma il futuro impegno dell’amministrazione nel promuovere soluzioni innovative e rispettose dell’ambiente.