DIALOG Festival di Casignana, chiusura con Enrico Mentana e Roberto Occhiuto

Il lungo programma del Dialog Festival di Casignana si avvia a chiudere questa prima e proficua edizione che ha visto alternarsi, tra la Villa Romana di contrada Palazzi e il borgo antico, grandi artisti, scrittori e pensatori nazionali e internazionali.

Il rush finale sarà un ulteriore crescendo di contenuti per quello che si è naturalmente imposto come un autorevole spazio di confronto sul Mediterraneo di ieri e di oggi, ma soprattutto di domani. Il Dialog festival ha aperto, in questi tre mesi, una finestra sui passi comuni da compiere per costruire una visione di cultura e di dialogo modello di pace per tutto il mondo. Un obiettivo ambizioso, ma su cui il vicesindaco di Casignana, Franco Crinò, animatore di spicco della manifestazione, ha un’idea chiarissima: “La storia di Casignana racconta di popoli pronti a difendere i diritti ed i giusti e racconta di un grande senso di bellezza ed eleganza. Sono gli elementi che servono alla nostra terra per uscire dal cul de sac del disagio sociale ed economico, elementi da cui siamo partiti per aprire una riflessione comune ed ampia sulla forma di sviluppo da pianificare, programmare e realizzare. I mosaici di Casignana ce lo insegnano, i singoli tasselli da soli non costruiscono la storia, serve comporre una visione comune per narrare la bellezza e la capacità di un territorio di produrre cultura, economia e società libere da gioghi e malaffare”.

Il Dialog Festival promette, per questo, di continuare il suo percorso di messa in rete dei pensieri e delle proposte per giungere alla seconda edizione con un più forte bagaglio di idee e visioni.

I tre giorni conclusivi di questa prima edizione vedranno la discussione aprirsi sui beni culturali come mediatori tra comunità, alla presenza di Alfredo Ruga, funzionario archeologo SABAP, e l’archeologa Sara Millozzi. Seguirà un dibattito con Maurizio Oliviero e Giuseppe Zimbalatti, rispettivamente rettori dell’Università di Perugia e dell’Università di Reggio Calabria, sul dialogo senza confini nel Mediterraneo e la presentazione della Summer School 2025. I due eventi si terranno venerdì 13 settembre, a partire dalle ore 17.00, alla Villa Romana.

Giornata ricca di eventi e di autorevoli presenze sabato 14 settembre, a partire dalle ore 17.00 con il dibattito “Dialogo senza confini nel Mediterraneo: visioni e speranze”, alla presenza del direttore artistico del festival, Antonio Blandi, gli ambasciatori Mourad Bourehla e Youssef Balla, il console Domenico Naccari, i presidenti Gal Terre Locridee e BaTir, Francesco Macrì ed Emenuele Oliveri, il presidente Consorzio del Cedro, Angelo Adduci, l’assessore di Piazza Armerina, Ettore Messina, i sindaci Vittorio Zito e Gianpietro Coppola, il consigliere regionale Giacomo Crinò, la presidente della Commisisone Esteri al Senato, Stefania Craxi.

Seguirà, a partire dalle 18.30, il dibattito sul ruolo dell’informazione nel dialogo sul Mediterraneo a cui prenderà parte il direttore del TG di La7, Enrico Mentana, insieme al vicesindaco di Casignana, allo scrittore Domenico Nunnari e all’editorialista del Corriere della Sera, Tommaso Labate. Concluderà il dibattito il presidente della Giunta regionale della Calabria, Roberto Occhiuto.

Alle 20.30, i sindaci di Casignana e Piazza Armerina, Rocco Celentano e Nino Cammarata, si confronteranno sui mosaici delle due ville romane, simbolo identificativo per eccellenza dei paesi che amministrano. Seguirà l’esibizione del gruppo Alemarici e musici del palio dei normanni di Piazza Armerina.

Gli eventi della serata si sposteranno poi al borgo antico, in piazza XXI Settembre, per la grande festa del dialogo e dell’incontro con musica, danza, degustazioni enogastronomiche e tanti ospiti d’onore.