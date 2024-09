Carta “Dedicata a te 2024”, pubblicato l’elenco dei beneficiari a Siderno

Con l’Avviso pubblicato in data odierna dal Dirigente dell’Area 1 “Affari Generali” dr. Sergio Sciglitano, il vicesindaco di Siderno con delega alle Politiche Sociali Salvatore Pellegrino informa che i 986 cittadini selezionati dall’Inps in base ai criteri previsti dal decreto che istituisce e disciplina le richieste della carta “Dedicata a te 2024” (e sono stati inseriti nell’elenco pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Siderno www.comune.siderno.rc.it col codice di riferimento della carta e il numero di protocollo della domanda ISEE presentata all’Inps), possono recarsi in qualsiasi ufficio postale e ritirare la carta.

Si tratta, come è noto, di una misura prevista dal Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare, delle Foreste e del Ministero dell’Economia del 4 giugno 2024, che prevede l’attribuzione di una carta dal valore complessivo di € 500,00 destinati all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, riservata a chi ha un ISEE in corso di validità non superiore a € 15.000 annui, e appartiene a famiglie con almeno tre componenti, di cui un figlio/a di età inferiore ai vent’anni.

Giova ricordare che i titolari di carta “Dedicata a te 2023” si vedranno accreditare l’importo a cui hanno diritto sulla propria carta, senza bisogno di andare all’ufficio postale. Dovranno invece ritirare la carta alle Poste i nuovi beneficiari, presentando allo sportello il codice di riferimento della carta indicato nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Siderno, un documento d’identità in corso di validità e il codice fiscale/tessera sanitaria.

Per non perdere la somma accreditata, è indispensabile effettuare almeno un acquisto, entro e non oltre il 16 dicembre 2024, e utilizzare interamente le somme accreditate entro e non oltre il 28 febbraio 2025, pena la decadenza dal beneficio.