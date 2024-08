La Leonida Edizioni rappresenta Reggio Calabria a “Libri nel Borgo Antico”, prestigiosa rassegna letteraria pugliese

Saranno tre gli autori a rappresentare la Leonida Edizioni a “Libri nel Borgo Antico”, l’editore reggino Domenico Pòlito (A.gesilao, Leonida Edizioni 2023), lo scrittore torinese Guido Perboli (Sulle piccole cose del mondo, Leonida Edizioni 2024) e la bolognese di origini cubane Yuleisy Cruz Lezcano (Di un’altra voce sarà la paura, Leonida Edizioni 2024). il Festival Letterario è organizzato dall’associazione Borgo Antico di Bisceglie (Puglia, BT). Una manifestazione pensata come una grande festa dei lettori e degli editori con l’obiettivo di promuovere la lettura e incentivare la diffusione dei libri.

Diventata negli anni una delle principali manifestazioni dedicate alla lettura in Italia, “Libri nel Borgo Antico” si dipana nelle piazze più rappresentative e caratteristiche di un centro storico che è scrigno di preziose memorie del passato. Suggestivi vicoli e splendide piazzette si popolano di migliaia di visitatori richiamati dalla partecipazione di scrittori e giornalisti che arricchiscono con idee, spunti di riflessione, poesia e letteratura, le calde serate estive del borgo medioevale di Bisceglie, affacciato sul mare.

L’evento accoglie nel proprio salotto letterario all’aperto un novero di personalità illustri e autorevoli nell’ambito della narrativa, della poesia, del giornalismo, della politica, della scienza, del cinema, dello spettacolo e della religione. Tra gli ospiti dell’edizione 2024, il ministro Sangiuliano, Nicola Gratteri, Luca Sommi, Antonio Caprarica, Luca Bianchini, Marcello Veneziani e tanti altri. Le vie del Borgo vengono animate da botteghe artigiane, chiostri e atri allestiti dalle case editrici pugliesi e postazioni informative di associazioni culturali, di promozione sociale e ambientale.

Il centro storico non è semplicemente il “contenitore” della manifestazione, ma uno dei maggiori protagonisti dell’evento. Luogo non solo di scambio di opinioni diverse e plurali, ma anche di aggregazione e socialità. “Libri nel Borgo Antico” è uno spazio condiviso e inclusivo, che ospita al suo interno anche giovani talenti in erba oltre che prestigiose realtà editoriali.