Castorina su questione carceri a Reggio Calabria : Necessarie maggiori risorse per le strutture detentive  ma anche prospettive di lavoro per i detenuti

Palazzo San Giorgio: Sono stati convocati dal Presidente della VIII Commissione Consiliare Filippo Quartuccio il garante Comunale dei diritti dei detenuti Giovanna Russo e l’omologo regionale Luca Muglia per affrontare la questione carceraria a Reggio Calabria.

Nei giorni scorsi secondo quanto riferito dal Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria si sarebbero tra le altre cose verificate delle situazioni di difficoltà dentro il carcere di Arghillà ove un gruppo di detenuti di origini georgiane rifiuterebbe il rientro in cella nell’intenzione d’aggredire un ristretto allocato in altra sezione detentiva con cui ieri ci sarebbe stato un diverbio.

Durante la riunione della Commissione Consiliare i due garanti hanno spiegato le varie interlocuzioni poste in essere con i vari istituti penitenziari in relazione a tutta una serie di criticità che tutti gli operatori del settore hanno posto e che di fatto riguardano l’intera sistema penitenziario.

Tra i vari intervenuti durante la Commissione Consiliare anche il Consigliere del Gruppo R.E.D. L’Avv ANTONINO CASTORINA il quale ha espresso la necessità che per lo meno nei due istituti di Reggio Calabria possano essere potenziate le risorse e il numero del personale che opera in tali strutture ma che allo stesso tempo si ragioni come offrire prospettive di lavoro ai detenuti per un completo reinserimento sociale del detenuto nel post pena.

Il Consigliere Castorina ha posto un attenzione anche rispetto alla necessità di avviare un intesa con le varie anagrafi comunali per la regolarizzazione dei documenti di identità dei detenuti e l’avvio di un percorso di reale recupero del condannato anche attraverso intese e protocolli che si possano fare in relazione alla formazione professionale e ai lavori stagionali.