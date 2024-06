A Delianuova Fratelli d’Italia primo partito con 55% di consensi

Esprime soddisfazione il circolo territoriale di Delianuova per il dato che riguarda le elezioni europee: “Partito radicato e classe dirigente all’altezza delle sfide che riguardano il territorio”.

A livello regionale Fratelli d’Italia è il primo partito, ma nel comune di Delianuova, la compagine di Giorgia Meloni, su base percentuale fa registrare i numeri più alti di tutta la provincia. “I cittadini, dopo le politiche del 2022, hanno scelto di confermare la fiducia in Giorgia Meloni e nei suoi candidati al Parlamento europeo. Hanno scelto di promuovere la concretezza nel rispondere ai bisogni dei cittadini dimostrata da Fratelli d’Italia e dall’ azione di governo. E’ un dato che richiede un’assunzione di responsabilità ancora maggiore e che ci spingerà, sul territorio a rafforzare la nostra opera di militanza, di aggregazione e di informazione dei grandi risultati che raggiungeremo in Italia e in Europa” – così conclude la nota del Circolo di Fratelli d’Italia Delianuova (RC).