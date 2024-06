Palmi, Camera: “Il regolamento sulla videosorveglianza per contrastare l’abbandono di rifiuti”

Nel corso della seduta di Consiglio Comunale del 12 giugno, il civico consesso ha approvato il nuovo regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza.

Il Consigliere Delegato Saverio Camera ha espresso “soddisfazione per una delibera assolutamente necessaria, curata in ogni minimo dettaglio con il contributo decisivo dell’Ufficio Tecnico e del Corpo di Polizia Locale, grazie alla quale potremo in pochissimo tempo uniformare i sistemi di video sorveglianza cittadina e completare il progetto sulla sicurezza e sull’abbandono dei rifiuti. Dopo i necessari passaggi burocratici, procederemo all’installazione di ben trenta telecamere su tutto il territorio comunale, dal Monte Sant’Elia, a Rovaglioso, alla Tonnara ed a tutta l’area costiera. In questi anni la nostra comunità ha risposto positivamente ai nostri input, come dimostra l’aumento della percentuale di raccolta differenziata ed il sempre maggiore coinvolgimento dei cittadini nella condivisione dei beni comuni. La videosorveglianza – conclude Camera – contribuirà a contrastare quella minoranza che ancora resiste ad un cambiamento oramai avviato ed irreversibile”.