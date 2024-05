Calabria, l’ex vicesindaco di Montebello Jonico, Francesca Stillittano, entra in Azione

Siamo lieti di annunciare l’ingresso di Francesca Stillittano nel partito Azione. Ex vicesindaco di Montebello Jonico e attuale consigliera comunale, Francesca è un’avvocata esperta in diritto di famiglia e impegnata nell’assistenza legale alle donne vittime di violenza. La sua adesione rappresenta un importante passo avanti per il nostro partito, che continua a crescere e ad attrarre personalità di grande spessore e competenza.

Francesca Stillittano ha dichiarato: “Entro in Azione perché il partito è in piena sintonia con i principi cardine del mio intendere e fare politica. Ringrazio il segretario provinciale Santo Danilo Suraci con il quale mi sono interfacciata continuamente in questi mesi, fino ad arrivare alla mia adesione ad Azione, che è un atto di fiducia verso la linea meritocratica e liberale che proprio Suraci sta cercando di portare avanti.”

La carriera di Francesca è segnata da un impegno costante e profondo per la comunità. Mediatrice familiare e penale, con specializzazioni in ambito pedagogico e criminologico, è stata eletta nel 2021 al Consiglio comunale di Montebello Jonico per la lista civica “Diamoci una mano”. La sua esperienza come vicesindaco si è conclusa per divergenze politiche con il sindaco, portandola a prendere ufficialmente le distanze dal gruppo “Diamoci una mano”.

Nel 2018, Francesca è stata eletta Coordinatrice dall’Assemblea del LP-PC (Laboratorio Politico – Patto Civico), un’associazione nata dopo il commissariamento per infiltrazioni mafiose del Comune di Reggio Calabria. Questo laboratorio politico è stato un esempio di democrazia partecipata, un luogo dove i cittadini potevano incontrarsi, informarsi e confrontarsi per trovare soluzioni ai problemi della vita politica cittadina.

La sua storia e il suo impegno testimoniano una dedizione sincera e concreta alla politica del fare, in linea con i valori di Azione. Siamo certi che Francesca Stillittano apporterà un contributo significativo e determinante per il nostro partito e per la nostra comunità.

Esprimiamo la nostra gratitudine al segretario provinciale Santo Danilo Suraci per il suo lavoro incessante e per aver favorito questa importante adesione.