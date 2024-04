Nella Città Metropolitana di Reggio Calabria è stato istituito il Coordinamento delle professioni tecniche

Il Coordinamento ha l’obiettivo di condividere risorse, competenze e organizzazione, in particolare al fine di proporre nuovi modelli di sviluppo del territorio, anche in relazione a significative criticità rispetto alle quali i professionisti tecnici possono e devono indicare adeguati percorsi di soluzione e fondamentali riferimenti.

Uno dei principali fattori che ha spinto i singoli Ordini a coordinarsi è quello di essere un interlocutore privilegiato e strategico nel rapporto con le Istituzioni, in modo da rappresentare in forma unitaria gli obiettivi e le proposte di tutti i professionisti tecnici del territorio reggino.