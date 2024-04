Il Comune di Bova Marina si prepara alla stagione estiva

L’amministrazione comunale di Bova Marina si prepara alla stagione estiva. L’ente, guidato dal sindaco Saverio Zavettieri, ha disposto un’ordinanza di revoca del divieto di balneazione in un tratto di spiaggia del Comune e una per messa in sicurezza e limitazione al traffico pedonale nella parte del litorale costiero adiacente alla zona di Conservazione Speciale della Rete Europea 2000 trasformata da area di deposito di rifiuti in un’oasi naturale di rara bellezza con gli interventi di riqualificazione del promontorio soprastante la Rocca del Capo grazie al lavoro degli operai di Calabria Verde.

E’ in via di completamento l’intervento di pulizia, riqualificazione e messa in sicurezza del promontorio della Rocca del Capo ad opera della Città Metropolitana fortemente voluto e sollecitato dall’Amministrazione comunale, divenuto fonte di pericolo reale ed intransitabile per i passanti. Al fine di garantire la sicurezza, l’igiene e la salute pubblica, l’Ente Jonico ha disposto la chiusura dell’accesso veicolare al litorale marino Climi-Rocca del Capo.

“E’ in corso di affidamento inoltre, l’esecuzione del programma mangiaplastica per l’importo di 28.900.00 € che, unitamente all’assegnazione del servizio dei Rsu al nuovo concessionario, contribuirà non poco alla pulizia, al decoro e all’igiene pubblica del territorio di Bova Marina – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Elvira Tuscano -. Il nostro impegno è sempre volto a potenziare le nostre bellezze e ricchezze territoriali e gli interventi disposti puntano a dare nuova veste ad un Comune pronto all’appuntamento estivo