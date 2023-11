Reggio, i lavoratori delle strutture psichiatriche occupano gli uffici della direzione generale dell’ASP: “Chiediamo sblocco dei ricoveri, ma la Regione non dà risposte”

È dalle 9.30 di stamattina che una rappresentanza dei lavoratori delle strutture psichiatriche reggine, coordinati dall’USB e dal CooLaP, hanno occupato un’area degli uffici della Direzione generale dell’ASP 5 di Reggio Calabria. A spingere a questa ennesima azione di protesta – spiegano in una nota USB Reggio Calabria e Coo.La.P – la mancanza di risposte da parte della Regione Calabria in merito alle annose problematiche che attanagliano il settore, in primis il blocco dei ricoveri psichiatrici che impediscono la cura nel territorio.

Nonostante la disponibilità della Dott.ssa Di Furia, che da quando si è insediata ha ben compreso la drammaticità della situazione, non arrivano segnali rassicurativi dalla Cittadella “Jole Santelli”, pertanto i lavoratori si apprestano a passare la prima notte di occupazione all’interno dei locali di Via Diana.

La mobilitazione non si concluderà fino a quando non si otterrà lo sblocco dei ricoveri e un impegno concreto nel risolvere la problematica relativa al riconoscimento di strutture esistenti dal ‘90 e che vedono al loro interno l’impiego di personale pubblico.