Slow Food: eletto il nuovo Consiglio Direttivo

Il 2 febbraio scorso, presso “Spazio Open” grazie alla consueta ospitalità di Antonella Cuzzocrea, anche i soci di “Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica” e “Sezione Locride” si sono riuniti in Assemblea per approvare l’adozione del nuovo Statuto ed eleggere il nuovo Consiglio Direttivo. Nel susseguirsi degli interventi del Comitato uscente, la voce è stata univoca “…nel documento programmatico del 2020 ci eravamo impegnati a dare sempre più spazio ai giovani soci attivisti, questa chiamata alla trasformazione in APS ci è sembrata l’occasione giusta per dare concretezza all’impegno di mandato. Siamo certi che le nuove potenzialità del Terzo Settore possano diventare opportunità, principalmente per il nostro gruppo SFYN (slow food youth network). Saranno loro che con creatività e idee ci daranno una mano a intraprendere nuove sfide e nuovi percorsi“

Il nuovo Consiglio Direttivo eletto, composto da 15 soci, si è poi incontrato per l’assegnazione delle responsabilità: M. Crucitti (presidente), F. Mammone (vice presidente), F. Saccà (vice presidente). Consiglieri: O. Maesano, MG Alvaro, C. Ciccone, M. Michalik, D. Favasuli, A. Fazari, F. Ioppolo, I. Minniti, G. Battaglia, S. Maesano, F. Fazari, M. D’Ambrosio. Inoltre è stato indicato il tesoriere, E. Polimeni.