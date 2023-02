A Cinquefrondi un bando per i commercianti e l’arredo urbano

L‘amministrazione comunale di Cinquefrondi, comunica che in data 1 febbraio 2023, è stato pubblicato l’avviso pubblico manifestazione di interesse selezione operatori per fornitura gratuita arredo urbano. Al bando, scaricabile integralmente dal sito del Comune di Cinquefrondi o dal link in allegato, si potrà partecipare entro e non oltre la naturale scadenza dello stesso, fissata in data 3 marzo 2023.

L’idea è quella di sostenere, incentivare e far conoscere il commercio locale ed allo stesso tempo abbellire la cittadina.

Iniziative come questa, pensate concettualmente per valorizzare il territorio, possono anche fungere per i commercianti come strumento per fare pubblicità al proprio lavoro, e allo stesso tempo collaborare con l’ente che li rappresenta. Il lustro di una comunità, si sviluppa soprattutto ponendosi in prima linea con le proprie esperienze, le proprie competenze, e le proprie possibilità al servizio della stessa. Quando queste diventano connubio con la politica e i propri concittadini, i benefici anche materiali da trarre, saranno notevoli e duraturi. Speriamo quindi, che il progetto venga accolto positivamente, e che la significativa partecipazione conduca agli effetti auspicati.