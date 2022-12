“Ancora Italia Calabria” risponde alle dichiarazioni del sindaco ff di Reggio Brunetti: “I dieci motivi per dimettersi subito”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Dopo la recente manifestazione della “marcia dei 400” nulla é accaduto dal punto di vista politico, il cdx continua la sua annosa fase letargica, probabilmente sta cercando un altro notaio per le “dimissioni”, il csx continua nella sua opera di distruzione del tessuto economico sociale culturale della cittá, poi ci stupiamo dell´astensione, se la Politica classica di dx e sx riesce ad esprimere solo siffatti personaggi fa bene il cittadino a non fidarsi.

Una buona sintesi della situazione è espressa dalla frase sibillina e decisa del FF in risposta ai “giovani e forte 400” che chiedevano a gran voce le dimissioni: “Non c´è motivo!”. Una frase che rimarrá negli annali della storia culturale del paese, degna delle frasi importati che la storia tramanda: il dato è tratto, guai ai vinti, veni vidi vici, never surrender, l´etat c´è moi, eppur si muove, conosci te stesso, boia chi molla, a pensar male, ecc. Un´espressione condita di arroganza e di ignoranza, nel senso etimologico della parola, nel senso che ignora e nel caso specifico ignora i motivi per i quali questa amministrazione è fallimentare per i cittadini. Qui di seguito proviamo a fare una sintesi a scopo didattico in modo da colmare l’insipienza dimostrata dal FF ed i suoi accoliti.

10 MOTIVI PER DIMETTERSI SUBITO

La cittadinanza ha votato direttamente la figura del sindaco, a seguito della INCRIMINAZIONE c´è un radicale cambiamento delle condizioni rispetto al momento del voto.

Vari consiglieri di maggioranza sono stati incriminati per gli stessi reati del sindaco.

Un consigliere comunale, capogruppo del partito di maggioranza e del sindaco, è sotto processo per il grave crimine di brogli elettorali.

700 milioni di debito accumulato, ipotesi di bilancio falso, incapacitá di produrre capitale circolante per la gestione delle spese correnti.

Rapporto di fiducia leso nei confronti della societá civile cittadini e imprenditori.

Evidente incapacitá ad amministrare per garantire i servizi primari.

Nessuna visione e progetto di sviluppo della cittá, solo politica di bottega e clientelismo parentale.

Parco Lineare Sud, Ponte Colopinace, WaterFront, Museo del mare, Lido Comunale, Cinema Orchidea, Fiera Pentimele, Raccolta rifiuti, Aeroporto, ecc.

Degrado urbano in vaste aree del centro e nelle periferie.

Questione morale e Sistema Corrotto.

Confidiamo in un residuo senso delle dignità e del pudore”.

Il Coordinatore Regionale ‘Ancora Italia Calabria’

Giuseppe Modafferi