Halloween a Reggio: tutto pronto per il Disco Music Party gratuito

Il centro di aggregazione “Noi ragazzi di oggi” organizza una serata all’insegna del divertimento e presenta le attività 2022/23

Stare insieme e divertirsi tra un “dolcetto e uno scherzetto”. Ecco l’ultima iniziativa del centro di aggregazione “Noi ragazzi di oggi”.

Una serata disco gratuita per trascorrere insieme agli amici la festa di Halloween.

Disco Music Party di Halloween

Il “Centro di aggregazione giovanile” targato ‘Cooperativa Libero Nocera’, che da giugno opera nel quartiere di Modena, offre la possibilità ai ragazzi di partecipare gratuitamente ad una serata disco presso la struttura di viale Laboccetta trav. Vico Ferruccio. L’appuntamento è per domenica 30 ottobre, a partire dalle 21:00, per una serata all’insegna della musica, della buona compagnia e del sano divertimento!

Oltre che festeggiare Halloween, l’evento sarà anche l’occasione per presentare le attività 2022/23 di “Noi ragazzi di oggi”.

Il centro, dedicato in particolar modo agli adolescenti, non solo del quartiere di Modena, ma di tutta la città di Reggio Calabria, è un punto di riferimento per le giovani generazioni che, in questo luogo, potranno mettere a frutto capacità e attitudini, grazie a corsi gratuiti (gestiti da esperti) che spaziano dalla musica al teatro, passando per la pittura ed il ballo.

Per maggiori informazioni: chiama il numero 3289166243