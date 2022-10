Libera Reggio: “Sit in di protesta contro attentato al rettore Zumbo e alle Università”

“Dopo l’attentato al magnifico rettore dell’università mediterranea, professor Giuseppe Zimbalatti, adesso l’incendio dell’autovettura del rettore dell’università per stranieri professor Antonino Zumbo. Pare che nel mirino ci siano proprio le Università, centro della cultura della città e presidi di conoscenza e legalità.

Libera condanna fermamente l’ennesimo gesto vile e propone un sit in di protesta in piazza Italia per il prossimo 8 ottobre ore 10.30, invitando a partecipare istituzioni, cittadini e associazioni”.



Lo afferma in una nota il coordinamento Libera Reggio Calabria.