Reggio, la scuola “Bevacqua” si aggiudica il concorso “Uno, Nessuno, e Centomila”

Prestigiosa vittoria della classe 3 C della Secondaria di Primo Grado “Bevacqua” al Concorso “Uno, Nessuno, e Centomila” organizzato dall’omonima Associazione di Agrigento.

La Giuria presieduta dal saggista e pirandellista professor Alfredo Sgroi e composta da Irene Facheris, formatrice, attivista ed esperta in studi di genere; Maria Lombardo, giornalista di cultura e spettacolo, critico cinematografico per “La Sicilia” e “Cinematografo” su RAI1; Margherita Marziali, funzionaria dell’Area della Promozione Culturale · Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Cinzia Terlizzi, giornalista TG2 – RAI; ha assegnato dunque il 1° Premio ex aequo Scuole Secondarie di 1° Grado a “Mondo di Carta” della III sez. C – I.C. Galluppi-Collodi-Bevacqua di Reggio Calabria diretto dal DS Dott. Carlo Milidone, con la seguente motivazione: “Bellissimo, poetico, ricco di valori e principi che superano il tempo e la tecnologia! Originale la rielaborazione della novella di Pirandello. Partendo da essa gli alunni e i docenti sono riusciti a rappresentare magistralmente il dramma di un intellettuale sempre più staccato dalla gretta società contemporanea, sorda alle superiori aspirazioni del lavoro intellettuale”.

Complimenti vivissimi quindi agli allievi della 3C vincitori di questo prestigioso riconoscimento ed ai docenti Alessandra Calabrò, Silvana Curulli e Saverio Grande che hanno seguito il progetto con dedizione e competenza.